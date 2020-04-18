【新冠肺炎】王毅與法外事顧問通話：支援世衛就是支持聯合國

新冠肺炎疫情持續，4月17日，國務委員兼外長王毅應約就疫情相關問題同法國外事顧問博納通電話。王毅表示，國際社會只有團結一致，才能戰勝病毒，他又呼籲支持世衛組織，並強調，支援世衛組織就是支援多邊主義，就是支持聯合國。

王毅表示，法國政府採取的一系列防控舉措正在取得積極成效，相信在馬克龍總統堅強領導下，法方一定能夠早日戰勝疫情。他說，近段時間，中方會繼續堅定支持法方的抗疫鬥爭，直至共同消滅疫情。

世衛組織近來處於國際輿論風口浪尖，美國更表示要停止撥款。（資料圖片）

王毅指，中法應相互理解，相互信任，相互支持，中方完全贊同法方呼籲國際社會應團結起來，共同抗擊疫情，病毒危害全人類健康安全，國際社會只有團結一致，才能戰而勝之，任何破壞團結，損害互信，甚至甩鍋、諉過的行徑，不僅不利於本國抗疫，也損害國際社會協作。

他還表示，世界衛生組織作為聯合國專門機構在此次應對疫情過程中發揮了積極引領作用，中國和法國都是多邊主義的堅定支持者，支援世衛組織就是支援多邊主義，就是支持聯合國，我們應當繼續維護世衛組織的地位，鼓勵其在國際抗疫合作中發揮應有作用。

博納表示，感謝中國對法國在華採購醫療物資方面提供的支持。法方呼籲各國團結起來，共同抗擊疫情。法方同中方一樣，都堅定支援世界衛生組織的工作，支援譚德塞總幹事。法方願同中方加強在國際抗疫中的合作，探討制訂有關全球團結行動計畫，加強在聯合國安理會等多邊機制中的溝通協調。