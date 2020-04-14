非洲人疑遭不公待遇引發中非危機　王毅與非盟委員會主席通話

中國正嚴防新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，但非洲公民被指在廣東等地區遭遇不公平待遇，引發中非關係危機。中國外長王毅4月13日與非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）通電話談及此事，他強調中方對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異做法。

中國外交部4月13日發表聲明稱，對於非洲朋友反映中國地方政府開展防疫工作中出現的一些問題，王毅強調，中方致力於維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異做法。

王毅稱，中國一貫堅持對非友好政策，雙方是風雨同舟的好兄弟和好戰友，中非傳統友誼經歷歷史和國際風雲考驗，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。他稱，當前形勢下，中國和非洲國家比任何時候都更需要相互信任、相互支持、團結一致、共克時艱。

法基表示：「我們知道中方正在努力防止疫情反彈，相信中方決不會採取歧視的作法。」法基強調，非方特別感謝中方為非洲抗擊新冠肺炎疫情提供的緊急援助。他還說：「維護非中全面戰略合作夥伴關係是雙方共同肩負的神聖使命，一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，我們決不會讓他們得逞。非方願繼續同中方堅定站在一起。」

近來多家西方媒體報道稱，非裔族群成為中國地方政府及衛生部門加強檢疫的對象。當中有交換生或僑民被業主趕走而在天橋露宿，亦沒有酒店、餐廳及商戶願意接待他們，有交換生直言正在捱餓。

與此同時，美國方面發聲批評中國。美國國務院發言人4月11日表示，在華工作生活的非洲人遭受着不公正對待與虐待，令人難過的是，這提醒世界，中國與非洲的合作夥伴關係事實上多麼地淺薄空洞。