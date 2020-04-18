【新冠肺炎】駐俄大使： 有國人闖關回國造成病毒輸入，令人不齒

近來俄羅斯新冠肺炎疫情肆虐，許多在俄中國人紛紛回國避疫，這也導致來自俄國的輸入型病例猛增。 中國駐俄大使張漢暉17日表示，有個別中國人通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，道義上是要受到譴責的。他稱，這些人有損中俄關係，「吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的」。

4月17日20時（莫斯科時間17日15時），中國駐俄羅斯大使張漢暉與留學生華僑華商代表線上交流。

當前，中俄邊境的陸路口岸已經關閉，但在綏芬河口岸的問題上，一度有傳聞稱「13日以後將恢復通關」。

此前不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

張漢暉對此表示，這是謠言。他說，在疫情完全結束之前，中俄陸路口岸的旅檢功能絕不會再開啟，什麼時候疫情完全結束了，什麼時候旅檢功能再開啟。

張漢暉又指，滯留在遠東的中國公民要在當地接受隔離，同時也要安排好自己的生活，準備生活到疫情結束，希望造謠者放棄僥倖心理，不要再造這種謠言。

張漢暉當日還稱，有個別中國人通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，道義上是要受到譴責的。「他們為了逃脫責任，聲稱是『俄羅斯不讓我們待了』。這種做法令人不齒！吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。」

另據了解，中國駐符拉迪沃斯托克總領館網站4月18日發佈題為《黑龍江輸入型病例數量續有增長 總領館強烈提醒中國公民切勿嘗試通過綏芬河口岸回國》的通告，總領館強烈提醒相關中國公民切勿輕信謠言，指特別是莫斯科—符拉迪沃斯托克—綏芬河路線存在的巨大感染風險，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國，切勿貿然來到俄國濱海邊疆區。