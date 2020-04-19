【新冠肺炎】在美留學生返國後感染50人　形成多途徑超長傳播鏈

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，日前，從美國返回黑龍江哈爾濱的22歲韓姓女留學生，作為境外輸入病例相繼感染了至少50個人，形成環境感染、親友感染、聚餐感染和醫院交叉感染的超長傳播鏈。

據黑龍江衛健委消息，從4月9日至17日，哈爾濱共有50宗病患（32宗確診病例、18宗無症狀感染者）與韓姓女留學生引發的本土疫情傳播有關。韓姓女留學生為境外輸入的既往感染者，將病毒傳染給同住一幢樓的33歲曹姓女子，雙方沒有見面，曹女可能是接觸韓某所污染的環境（如升降機等）致病。曹女再將病毒傳染給男朋友李某、母親王某苓、母親的男友郭某明。

之後，郭某明與王某苓同陳某一家聚餐，87歲的陳某及兩個兒子參與聚餐，被傳染確診。陳某的兩個女兒也隨後被確診。陳某因腦卒中（中風）先後在哈爾濱市第二醫院和哈醫大一院就醫，致使兩院同病區的多名患者、陪護人員和護士被感染。

值得注意是， 在這波本土疫情中，哈爾濱首次出現醫生被確診（28歲李姓男子），是確診病例王某（男，53歲）的主治醫生。4月4日上午10時左右，李男還曾到醫院附近的藥房給患者魏某（確診病例，男，68歲）買藥。

（南方都市報）