【新冠肺炎】黑龍江44人中招竟「同源」　病毒跨省遼寧現確診病例

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中黑龍江省近期情況嚴峻，當地出現一名患病的歸國留學生傳染當地人士，繼續再導致大規模醫院內感染，並且已擴散至鄰近的遼寧省。 整個病毒傳播鏈至少已導致44人受感染，涉及25宗確診病例及19宗無症狀感染者，當中包括有6名護士。

陳某曾經住院哈爾濱市第二醫院及哈爾濱醫科大學附屬第一醫院，結果導致該兩間醫院出現大規模院內感染。（網上圖片）

綜合內地傳媒報道，上述病毒傳播鏈的源頭是一名從美國返回哈爾濱的22歲中國女留學生韓某。病毒透過韓某的鄰居擴散開去後，再使87歲的陳某受感染。陳某其後因為中風到哈爾濱市第二醫院就醫，並在發病後轉院至哈爾濱醫科大學附屬第一醫院。結果陳某導致哈爾濱市第二醫院及哈爾濱醫科大學附屬第一醫院出現大規模院內感染，同病區其他患者、陪護人員及護士等共30多人被傳染。

源頭來自韓某的病毒，如今更進一步擴散至遼寧省。據遼寧省衛健委在周五（17日）的通報，撫順在周四（16日）新增一確診病例，患者張某證實與哈爾濱的確診病例有交集，交集地點是哈爾濱醫科大學附屬第一醫院。張某曾經與弟弟自駕至哈爾濱看望父親，其後就與弟弟一同陪伴父親在哈爾濱醫科大學附屬第一醫院就診，並且在其住院治療期間一直陪護。

張某在4月12日駕車返回撫順，其後被通知要接受病毒檢測，並證實呈陽性反應，要轉入隔離病房治療。值得一提是，張某的情況有極大風險引發下一輪病毒傳播染。遼寧衛健委在通報中有提到，張某在父親病癒出院後，曾在家中與多名親友一起吃晚飯。

哈爾濱醫科大學附屬第一醫院現已實施全部預約制，非預約人員將無法就診，同時嚴格按照預約時間就診，提早或遲後均不可就診。（新華網）

事實上，陳某之所以被傳染，來源亦是與韓某鄰居的女兒的男朋友郭某等人吃飯所致。為防範黑龍江輸入疫情，現時鄰近的內蒙古已發出通知，全面封閉內蒙古根河市滿歸鎮與黑龍江大興安嶺地區漠河市蒙黑邊界的交通，並且勸返由黑龍江進入的人員，以及暫停該市人員進入黑龍江。

（綜合報道）