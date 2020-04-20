【孫力軍落馬】公安部：堅決擁護調查　將肅清孫力軍流毒影響

中央紀委國家監委4月19日晚宣布，公安部副部長孫力軍因涉嫌嚴重違紀違法「落馬」，公安部在隨後的表態中稱，堅決擁護對孫力軍的調查，將肅清孫力軍流毒影響。

孫力軍畢業於澳洲新南威爾士州州立大學。（網站截圖）

據公安部通告，部長趙克志在當晚的會上通報了孫力軍案情，該部黨委一致表示，堅決擁護對孫力軍涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，並強調這是其長期無視政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的結果，查處決定「非常及時、完全正確、十分英明」。

雖然公安部未公開孫力軍案情具體資訊，但外界仍可從公安部對在任官員的具體要求中覓得一絲內情。會議要求有其一，決不允許口是心非、陽奉陰違，有令不行、有禁不止，做「兩面人」、搞「兩面派」。其二，決不允許任人唯親、任人唯利、拉幫結派、搞小團伙小圈子。其三，任何人都不得把自己凌駕於組織之上，決不允許妄自尊大、我行我素，搞一個人說了算，把分管領域搞成個人「自留地」。

孫力軍稍早前赴湖北參加防疫抗疫工作。（湖北衛視截圖）

會議還要求在任官員，淨化社交圈、生活圈、朋友圈，個人和家庭重要事項，必須按規定及時、如實向組織報告，決不允許隱瞞不報。

很顯然，公安部的要求都反襯出孫力軍在哪些領域出現問題，具體政治上不守政治紀律、政治規矩；用人上任人唯親、拉幫結派；生活上未報告個人和家庭重要事項，弄權謀利等。

對於孫力軍的落馬，中國社交平台上有些不同的聲音稱，這位公安部副部長早就傳出有問題，為何直到現在才查處。另外，據稱孫力軍的家人早已移民澳洲，可謂是一名「裸官」。

公安部前副部長孟宏偉以受賄罪，被判處有期徒刑13年6個月，並處罰金200萬元人民幣。（資料圖片）

公安部的通告還要求，「從思想上、政治上、組織上、作風上肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響。」曾任公安部部長的周永康於2014年落馬，2015年獲刑無期徒刑；公安部原副部長孟宏偉2019年落馬，2020年1月獲刑13年6個月。

現年51歲的孫力軍是山東人，畢業於澳洲新南威爾士州州立大學，曾任公安部一局二十六局局長、港澳台辦公室主任。2018年3月，孫力軍升任公安部副部長。

（公安部）