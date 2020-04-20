【新冠肺炎】被指宣稱95%美國人不配活着　共青團中央闢謠

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）延燒全球之際，中美兩國輿論爭議不斷升級。近日，內地傳出在問答網站「知乎」上以「共青團中央」名義發布的內容引發關注，官方對此回應。

綜合傳媒報道，網傳截圖顯示，上述帳號在回應美國疫情相關問題時表示，「拿疫情傳播規模和美國的客觀科技和醫療勢力對比，可以得出結論：美國95%的人根本不配活着」。該帳號還稱，美國遭難也是必然。

對此，共青團中央19日晚在官微闢謠，表示相關內容屬偽造，並警告將依法追究傳播者責任，還附上了最高人民法院和最高人民檢察院對網絡誹謗案件的解釋條例。

據世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球確診已突破224萬宗，中國以外確診超過216萬宗。另據美國統計數據，美確診病例仍是全球最多，截至周日（19日）下午5時38分，累計755533宗，死亡病例40461宗。

隨着新型冠狀病毒肺炎在美國快速蔓延，中美輿論爭議不斷。早前，美國國務卿蓬佩奧曾公開敦促中國和其他國家對疫情的爆發保持透明，並多次指責中國掩蓋問題的嚴重程度，在資訊共享方面行動遲緩，特別是在病毒剛出現的幾個星期裏還阻止美國專家提供幫助。

對此說法，中國政府否認在最初處理疫情時不夠透明的說法。關於此前美國情報部門指責中國隱瞞疫情有關數字一事，中國外交部發言人華春瑩4月2日回應稱，「有沒有隱瞞，我和我的同事已經多次不厭其煩，詳細地介紹了。大家可以清楚地從中國政府有關部門定時公布的信息裏看到。」

華春瑩斥責美國國內的一些人一而再、再而三地，沒有任何道德底線地造謠和污衊。奉勸美國政客，「此時此刻，作為政治家，應該把人民的生命安全和健康置於政治之上，繼續政治操弄人民的生命和安全是極其不道德的，也是極其不人性的。」

美國政客就疫情指責中國，中方多次予以駁斥。（AFP）

中國外交部發言人趙立堅在4月15日的記者會上表示，中方奉勸美方官員把精力用在做好自身疫情防控工作上，而不是試圖到處「甩鍋」，轉移視線。這隻會欲蓋彌彰，無助於緩解美國國內的疫情，而且嚴重干擾中美抗疫合作，損害兩國關係。

此外，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）稱將提出法案，制裁中國瞞疫官員，包括凍結在美資產、禁止入境等。

另據美媒報道，美國政府懷疑新型冠狀病毒是因為武漢病毒研究所安全措施鬆懈而意外泄漏，美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，美國政府正在進行徹查。

對此，中方指出，世界衛生組織（WHO）負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新型冠狀病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為所謂實驗室泄露等說法毫無科學依據。

（綜合報道）