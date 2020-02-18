共青團推卡通少女「江山嬌」引爭議　網民：國家形象不能偶像化

共青團中央周一（17日）在官方微博介紹了兩個代表自己的卡通形象「紅旗漫、江山嬌」，分別為一名少男和一名少女，同時呼籲網民「快來給團屬愛豆打call」（註：應援支持）。 惟內地網民明顯不受落，有人留言稱：「我是你的公民朋友，不是粉絲。」也有人認為，「國家形象不能偶像化」，均獲得數萬人點讚認同。而在捲入爭議的數小時後，共青團刪除了這條微博，「江山嬌與紅旗漫Official」微博帳號發布的數條微博亦被清空。

共青團中央在微博宣布，虛擬偶像「紅旗漫」與「江山嬌」即將上線。這條微博目前已經刪去。（新浪微博）

周一下午2時，共青團中央宣布虛擬偶像「紅旗漫」與「江山嬌」即將曝光，「憶往昔，紅旗漫捲西風，憑欄望去。看今朝，江山如此多嬌，迎春來到。給大家介紹兩位新朋友，團團的虛擬偶像紅旗漫、江山嬌。今天@江山嬌與紅旗漫Official 正式上線，快來給團屬愛豆打call吧。」

不料此舉引起大批網民反感，大家都批評共青團這種行為太娛樂化，不夠嚴肅：

「我是你的公民朋友，不是粉絲。」 「飯圈（粉絲圈子）不適合官方政府帳號，請保持自身的內涵。」 「國家形象不能偶像化。」 「官媒就要有官媒的樣子，做出簡潔明瞭大方的宣傳。」 「團員首先是公民，然後是組織成員，但絕不是粉絲。你背後是黨領導的官方青年組織，你的背景決定了你不該有偶像的娛樂屬性。」

微博帳號「江山嬌與紅旗漫Official」曾發文稱，希望網民不要吵架。（新浪微博）

雖然負面輿論排山倒海而來，但在共青團中央發文的一個半小時之後，微博帳號「江山嬌與紅旗漫Official」隨即上線，並發文稱「感謝各位團子對我和弟弟的支持，我們一定加快速度，爭取早日和大家見面……不過眾口難調，我知道我們很難讓所有人都喜歡，所以想和喜歡我們的小夥伴說，不要吵架。」

而就在出道當日數小時後，疑似低擋不住負評，共青團急忙刪除了這條微博，但江山嬌與紅旗漫Official帳號並未消失，只是曾經發布過數條貼文已經清空，也有非官方的微博說這對虛擬偶像已經「退役」了。

惟共青團刪除貼文後，事情仍未平息。由於周一當晚，另一則關於「甘肅女護士剃光頭支援前線抗疫」的新聞也惹出爭議，引起外界對女醫護的關注。因此有不少網民借「江山嬌」的女性化形象，以諷刺的語氣列出一系列與女性權益相關的問題，其中不少包含了近段時間社會上出現對女性不公的新聞熱點：

江山嬌，你剃頭嗎？ 江山嬌，你來月經嗎？ 江山嬌，老師性侵了你你會被退學嗎？ 江山嬌，你為甚麼不結婚？不結婚的女人不就是剩女嗎？ 江山嬌，你和弟弟同工同酬嗎？ 江山嬌，你晚上八點後能搭順風車嗎？

有網民語帶諷刺提問「江山嬌，你來月經嗎」。（新浪微博）

（綜合報道）