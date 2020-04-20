【新冠肺炎】李文亮等33名抗疫殉職人員　獲追授中國青年五四獎章

在此次新冠肺炎疫情中，因對社會發出預警而被武漢警方訓誡，後又被病毒感染不幸去世的武漢醫生李文亮備受關注。近日，李文亮入選第24屆「中國青年五四獎章」抗疫追授個人名單（共33人）。

據中國青年報4月20日消息，官方稱，李文亮作為眼科醫生，不懼危險，勇於近距離接觸患者。除白天值班外，堅持5天一個夜班，負責管理8張床位。2020年1月上旬，他在工作中感染新冠肺炎，住院期間始終牽掛着抗疫一線，多次表示「恢復以後還要上一線」。2月7日，因救治無效因公殉職。

李文亮被外界視為新冠肺炎疫情最早的「吹哨人」之一，武漢肺炎爆發後，當地8名醫生公開疫情，卻被訓誡為造謠者而受處分。其中一名爆料者，就是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。

據悉，2019年12月30日下午17時，李文亮在微信的同學群中發佈訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離。 」

有人將他的對話截圖流出，而且沒有隱去他的名字和職業。不久，他就被醫院監察科約談，並在2020年1月3日被傳喚到轄區派出所，簽了一份對「違法問題」警示的《訓誡書》。

隨後，李文亮在2月1日於微博上公布自己確診被傳染新型冠狀病毒肺炎的消息，但在6日傳出死訊，雖然院方之後澄清他仍在搶救中，可惜延至7日凌晨2時58分不治。

李文亮之死在中國民間引發了極大的輿論反彈。2020年2月7日，也就是李文亮去世後第二天，中國國家監委成立調查組赴武漢開始調查。

3月19日，中國官方在公布「李文亮被訓誡事件」調查結果稱，責令相關部門撤銷訓誡書，並對有關人員進行追責。

針對這份調查了40多天的報告可以總結出以下幾點：為李文亮定性：他是「2019新冠肺炎疫情的吹哨人」，重新講述了一遍李文亮轉發、發佈有關微信信息的背景和過程。

對於武漢警方的行為表示：武漢市公安局武昌分局中南路派出所「對李文亮醫生出具訓誡書不當，執法程序不規範」。但是通告也指出，武漢市公安局是「按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排......依據傳染病防治、治安管理等法律法規，以及市衛健委的情況通報」，對在網上出現的轉發、發佈SARS等傳染病信息情況進行的調查處置。

中國國家衛健委3月4日追授李文亮防疫先進個人稱號，中國湖北官方在4月2日發佈消息稱，「評定劉智明、李文亮等14名犧牲在新冠肺炎疫情防控一線人員為首批烈士。」

對此，多維新聞評論指出，這些榮譽稱號是對他們的告慰，是對他們親人的撫慰，同時也是體制對社會關切的持續回應，在某程度上體現了中共體制對這一事件的反思與糾錯能力。