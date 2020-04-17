【新冠肺炎】台稱早向世衛示警人傳人　國台辦：民進黨炒作偽命題

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前就公開與世衛之間的電郵，反駁世衛稱台灣的通報中未有提及病毒有「人傳人」風險。陳時中指，台灣在電郵中有所暗示，有提及「隔離治療」等字眼，無法直接標明「人傳人」是當時未有證據，以免誤傳，反而是世衛在疫情初期未有向全世界公開有關資訊。 國台辦發言人朱鳳蓮在周五（17日）作出回應，指台灣的說法完全不符合事實。

朱鳳蓮指，台灣方面所提到的電郵，內容是引述武漢衛健委的通報，是唯一資訊來源。此外，台灣的衛生部門在12月31日有向國家衛健委發函了解武漢衛健委的通報，國家衛健委有通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫窗口書面回覆，「事實很清楚，大陸方面首先公布訊息，台衛生部門再進行轉述，不存在所謂台方首先向世衛組織報告的情況。台方郵件也未提及『人傳人』，主要是向世衛組織了解情況。」

陳時中公開與世衛的電郵，指台灣雖未有明確說出「人傳人 」，但有提及「隔離治療」等字眼，是強烈暗 示病毒有人傳人的可能。（中央社）

朱鳳蓮又指，台灣方面在1月4日及6日的新聞稿中，稱「並沒有明顯人傳人現象及醫護人員感染」，但後來卻把上述轉述內容的電郵包裝成首先「示警」，「如果從『示警』角度看，這封郵件也不過是證明了武漢衛健委第一時間向社會公眾和國際社會發布訊息。」

朱鳳蓮指，執政民進黨炒作的是一個偽命題，目的就是作政治文章，與此同時一些外國政客跟風炒作，以訛傳訛，借此攻擊中國大陸和世衛，完全是別有用心的，「其實這些都不難理解，民進黨當局這麼做，不過是不斷暴露『以疫謀獨』的政治目的而已。」

朱鳳蓮強調，世衛是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣是中國的一部分，其參與世衛組織等國際活動，必須在「一個中國」原則下處理，「民進黨當局炒作世衛組織涉台問題、企圖『以疫謀獨』，是不可能得逞的。」

（國台辦）