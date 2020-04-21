美稱「嚴重關注」中越撞船　中國國防部：美為軍事存在製造藉口

一艘越南漁船4月2日在西沙群島海域與中國海警船相撞後沉沒，美國國防部4月9日發表聲明，對事件表示嚴重關注，指中方的行為「與美國自由與開放的印太地區的目標形成強烈對比」。 對此，中國國防部表示，美方罔顧事實、混淆視聽，中國軍隊對此堅決反對。

據中國國防部官方微信公號4月20日消息，發言人吳謙在回答相關問題時表示，此次事件事實清楚、責任明晰，中方是在自己的主權範圍內，依法依規開展公務執法活動。美國國防部罔顧事實、混淆視聽，對中方進行無端指責，意圖挑撥離間、把南海的水攪渾，為自身的軍事存在製造藉口，中國軍隊對此堅決反對。

吳謙強調，「我們要求美方停止對中方的不實指責，停止插手南海問題，以免對地區局勢造成進一步損害。」

據悉，中越4月2日在南海有爭議的水域發生爭執，越南漁船沉沒。中國外交部發言人華春瑩4月3日說，4月2日凌晨，中國海警在例行巡航中發現一艘越南漁船在中國西沙群島內水侵漁，隨即對其喊話驅離。該漁船拒不駛離，並突然大幅向中國海警船轉向。中國海警船雖全力避讓，仍被越南漁船撞到船艏，該漁船進水下沉。中國海警立即對越南漁船實施救援，船上8名越方漁民全部被救起，沒有人員傷亡。中國海警履行必要的調查取證程序後，已將8名漁民遣返。

華春瑩強調，一段時間以來，越南漁船頻繁進入中國西沙群島領海、內水侵漁侵權，並無視中方執法，甚至採取危險舉動對抗執法。中方已就此向越方表達嚴重關切和強烈不滿，要求越方切實教育管束本國漁船漁民，不要到中國西沙群島有關海域侵漁，更不得采取危險舉動對抗中方執法。

但是，越南外交部4月4日說，一艘越南漁船4月2日在帕拉塞爾群島附近捕魚時被中國船隻撞擊沉沒。船上有8名船員，都被中國船隻救起，並轉送到在附近作業的另外兩艘越南漁船。

越南外交部稱，「這艘中國船隻的行為侵犯了越南對黃沙群島的主權，威脅到越南漁民的生命，並損害他們的財產與合法權益。」