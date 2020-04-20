越南要求撤回南海三沙市設區決定　中國外交部回應

中國4月18日決定在南海三沙市設立兩區，管理南海一些水域，越南第一時間提出反對，理由是侵犯了其主權。中國外交部4月20日對此回應。

在中國外交部4月20日記者會上，發言人耿爽被問到越南反對中國在南海三沙市設立西沙區和南沙區一事。

對此，耿爽回應說，中國海南省三沙市設立西沙區、南沙區，這是中方正常的行政區劃設置，是中國主權範圍內的事情。此舉有利於完善和提升三沙市行政管理水平，有利於推動三沙市經濟建設與生態環境保護協調發展。

他還說，中國對西沙、南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域及其海床底土擁有主權權利和管轄權。中國政府根據國內法規選定並公布部分西沙、南沙島礁名稱和管轄海域海底地名，是中方依法加強和規範海洋管理的正常例行舉措，符合國際法和國際通行做法。「中方一貫堅決反對越方有損中國南海主權和權益的言行，並將繼續採取必要措施，堅定維護中國的主權和權益。」

據悉，中國民政部4月18日發表聲明說，中國海南省三沙市設立西沙區、南沙區。三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島。三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁。

此舉引發了越南的強烈不滿。越南外交部4月19日發表聲明說，越南曾多次強烈聲明，越南有充分的歷史證據和法律基礎，來伸張其對西沙群島和南沙群島的主權，

聲明說，越南的一貫立場是，強烈反對所謂「三沙市」的成立及其相關行為，因為這些行為嚴重侵犯了越南的主權，是無效且不被承認的。這些行為不利於國家間友好關係的發展，使南海、地區和世界局勢進一步複雜化。

聲明還要求中國尊重越南主權，撤回錯誤決定，並且未來也不要採取類似的行動。