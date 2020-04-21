新冠肺炎｜印度收緊外國投資限制　華使館：違背世貿非歧視性原則

印度政府近日宣布對外來直接投資收緊限制，要求所有與印度接壤的國家在投資該國企業時需先得到新德里批准。印度商工部稱，這是為防其他國家在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間，趁機收購該國公司。 中國駐印度大使館周一（20日）就印度上述投資政策調整發出聲明，稱希望印方改變相關歧視性做法，對各國來印投資企業一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。

使館指出，印方針對特定國家投資者增設障礙，不僅違背世界貿易組織非歧視性原則，與貿易及投資自由化、便利化大方向背道而馳，更不符合二十國集團領導人和貿易部長關於保障自由、公平、非歧視、透明、可預期和穩定的貿易投資環境並保持市場開放的共識。

印度為防範疫情正處於封城令中。圖為阿薩姆邦古瓦哈提（Gauhati）的隔離中心。（美聯社）

使館續指，企業會根據市場原則作出選擇。企業選擇在哪裡投資經營，取決於這個國家的經濟基本面和營商環境。在疫情帶來的經濟低迷面前，各國應協同一致，營造良好投資環境，加快企業恢復生產經營。印方新規中「任何來自與印度接壤的國家投資者」都只能在政府准入路徑下進行投資，大幅增大了包括中國在內的與印陸地接壤國家的企業在印投資難度。

使館又表示，截至2019年12月，中國在印累計投資已超80億美元，遠遠超過印度其他幾個陸上接壤國家在印投資額總和，這一政策對中國投資者影響不言而喻。中國投資拉動了印度手機、白色家電、基礎設施建設、汽車等行業發展，給印度創造大量就業崗位，是互利共贏的合作。印度疫情暴發後，中國企業積極行動，第一時間捐款捐物，幫助印度抗疫。

（綜合報道）