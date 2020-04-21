以色列衛星照片顯示中國在南沙人工島礁部署反潛機

中國近期加快了在南海的軍事動作。最新消息顯示，中國已在南沙人工島礁部署新型反潛巡邏機，這可大幅增強中國軍隊對該區域的控制能力。

以色列ISI衛星公司4月10日拍攝的衛星照片顯示，中國在南沙群島的人工島礁之一的永暑島已正式部署有被稱為KQ-200的反潛巡邏機。照片中，一架KQ-200駐停在停機坪上，另一架疑似同機型則在大型機庫中，僅露出機首部分。

KQ-200反潛巡邏機，又稱空潛-200，是中國研製的首款真正意義上的現代化反潛巡邏機，是中國海軍最為重要的空中反潛平台和海域巡邏管控力量之一，是在運-8/9「高新」工程三類載機基礎上研製的，故又名「高新6號」（Y-8Q）。

空潛-200早已裝備中國海軍。（鼎盛軍事）

空潛-200於2012年首飛，2017年服役，該機航程可達5000公里，可續航10小時，巡邏海域範圍可覆蓋數十萬平方公里。據稱，空潛-200還具備較強的攻前能力，機腹設計有兩個彈艙，可掛載反潛魚雷、水雷、反艦導彈、深水炸彈等武器。

有分析認為，空潛-200批量服役讓中國海軍反潛體系突破第一島鏈，甚至可以延伸到第二島鏈，加強對對手潛艇頻繁出沒的關鍵海域、航道的持續監控、探測、跟蹤，為航母戰鬥羣及戰略核潛艇行動提供保障。