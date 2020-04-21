【新冠肺炎】內地連續3天境外本地新病例低於10宗　治癒率逾94%

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委在周二（21日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，截至周一（20日），內地新增的境外輸入病例和本土病例，均已連續第三天為10宗以下。

中國的治癒率已達94%以上。（中新社）

據國家衛健委公布的最新數據，內地在周一共有11宗新增確診病例，其中4宗為境外輸入病例，7宗為本土病例，分別位於黑龍江及廣東。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒指，雖然新增病例數目下降，但仍有聚集性疫情新增相關病例報告，雖然湖北重癥病例首次降至20宗以下，但其他省份重症病例近一周有波動上升，要全力以赴救治每一位患者。

此外，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅亦在會上指出，中國的治癒率達94%以上，新型冠狀病毒作為新型病毒，目前對其的認知還是未知大於已知，還需要不斷加深認識。為對患者全程管理，促進患者全面恢復健康，也有利於疫情防控，內地近日已出台出院患者覆診覆檢的工作方案，周密布置好患者出院後的管理。

內地近日已出台出院患者覆診覆檢的工作方案，周密布置好患者出院後的管理。（中新社）

該工作方案提到，患者治癒出院後，應當繼續隔離醫學觀察14天，定點醫院亦要為出院患者安排好2周至4周的覆診覆檢計劃。針對「復陽」的情況，工作方案要求出院患者病毒檢測呈陽性，並出現發熱、咳嗽等臨床表現，以及電腦掃瞄影像學顯示肺部病變加重，就屬於確診病例，應當盡快將其轉至定點醫院進一步治療；病毒檢測呈陽性，但無臨床表現和影像學進展，則屬於確診的康復期患者，應當繼續隔離觀察，並做好個人防護等相關工作。

（綜合報道）