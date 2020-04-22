【新冠肺炎】方方胡錫進微博「罵戰」　互指「不能容人」

圍繞湖北作家方方以及《方方日記》的爭議仍在發酵。方方和《環球時報》主編胡錫進在微博進行「罵戰」，方方指胡錫進「暴露投機者嘴臉」，胡錫進則稱方方不能容忍批評，「和罵的很多年輕人相比，你自己的詞庫裏有相當多『文革』時代的暢銷詞」。

4月20日，方方在中國社交媒體微博轉文《蠢要蠢得有道理，壞要壞得有底線！》時說：「就目前形勢看，老胡（胡錫進，編者注）的陰謀詭計幾乎是得逞了，但是我真不知道，打倒甚至打死一個作家，對老胡有什麼好處？」

方方續說，作家其實就是說了真話，說了真實感受，然而沒有配合表演，就為胡錫進所不容忍。她指，胡錫進有時候也表現得憂國憂民，但在對方方的評價上，就暴露了其投機者的嘴臉。

方方在微博指責胡錫進搞「陰謀詭計」欲打倒她。（微博@方方）

在上述轉文中，作者配發一張由「大屍兇」所畫的漫畫，其中將「圍攻」《方方日記》的人畫成「手舉火把、大刀，頭梳長辮子」的「網絡義和團」。自日記引發爭議以來，方方對於批評者藉以「極左」「文革」回應之。

隨後的4月21日，《環球時報》總編輯胡錫進在個人微博進行隔空回應。他說，「你被『打倒』了嗎？你不是都好好的嗎？是官方處理你了還是主流媒體批判你了？我覺得，你總體上應當算是我們社會每一個時期的幸運兒，包括武漢封城的時候，甚至包括現在，是這樣嗎？」

胡錫進繼續說，「你自己說，你的日記如果不是因為呼應了時政，就憑裏面的文字水平和思想深度，它會在那麼大的範圍內被關注到嗎？既然它是踏着時政上來的，就必然會在時政層面遭到爭議，而且它有多大的關注度，爭議就可能多大。這個道理你應該懂得。」

胡錫進回應方方的指責，言辭中被認為充滿言外之意。（微博@胡錫進）

對於《方方日記》所引發的爭議，胡錫進表示，一直主張中國社會要包容方方的寫作，社會應有各種不同的聲音。但他也稱，「這也需要是你面對互聯網上尖鋭批評者時應有的胸懷。」

「但你好像特別受不了批評，表現出某種受迫害妄想症，看到哪個批評者都像是見到了『紅衛兵』，彷彿遭遇了『文革』。其實，與你罵的很多年輕人相比，你自己的詞庫裏有相當多『文革』時代的暢銷詞」。

最後，胡錫進「勸」方方，「平靜一下自己，不要有委屈感。你的名氣比武漢封城之前大多了，人們說，厚德載物，你或許需要進一步完善自己的品格來承載今天的位置。而做人是需要一生不斷學習的，別嫌我最後說，你和很多人的對罵，顯示出你有繼續學習做人的很大空間。」

圍繞《方方日記》所引發的爭議，許多名人亦被捲入。中共早期軍事人物葉挺將軍孫子葉大鷹亦在微博聲援方方，認為這些批評者們是在對方方搞「文革」，但其在最新微博中稱，「外國勢力圍攻中國最想看到的是，中國人自己打起來......對方方有不同的看法，本是一件很正常的事兒。爭論一下也很好......」態度似乎比之前較温和的多。

與方方同為湖北作家圈的前長江文藝出版社社長、長江出版傳媒副董事長周百義此前亦在微博中狠批批評者，並稱所謂《方方日記》給他國送去「彈藥」的說法不成立，其引用律師的話說，「方方的日記不可能成為證據，理由是方方不能成為承擔國家責任的主體」。

不過，周百義在最新回應中指，自己對方方的爭議持中立態度，並透露對於日記海外出版一事，「中央有機關不是沒有找她，有領導專程到她家交流，但並沒有阻止她將書拿到國外出版」。