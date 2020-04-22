【河南4童被活埋】家人控訴孩子屍體被「腰斬」　記者手機遭洗機

河南新鄉原陽縣日前在一個工地發現有4名兒童屍體，相信是被活埋後窒息致死。其中3個小孩來自劉姓家庭，3人的叔叔日前發聲明要求查明真相，並表示家人至今未見到孩子屍體，又指4童屍體是被挖泥機拋出來，「像是在拋屍」，有的孩子被腰斬，有的孩子半個頭顱已不見。 此外，值得注意的是，多間傳媒記者在兒童下葬的陵園採訪時，被十多名不明身份的人阻攔，期間更被推撞、毆打，手機被搶走。21日晚，當地官員向記者道歉並歸還手機，承認事發現場有該街道辦事處工作人員，但記者收到手機發現已被「刷機」（洗機），「連通訊錄都沒有了」。

圖為事發現場的土堆。（影片截圖）

劉家叔叔表示，孩子18日下午4點半左右出去玩，5點左右叫他們回家吃飯時找不到了，後來聽說工地那邊有小孩被挖出來，才趕過去。「家長到那邊6點了，周圍已經被戒嚴了，不知道是甚麼部門的給圍上了，任何人都沒法靠近，所以這個第一個出來的孩子，我們至今都沒見到，說是遺體被拉到醫院的太平間了。」

他續稱，到晚上8點多才開始挖另外幾個孩子，期間沒有人去營救，且一直驅趕其大哥（3名孩子父親），多次叫其大哥遠離現場，「說孩子不在這，叫他去別的地方找」。他二哥、二嫂則在現場守着，但刑警隊又把他們叫走做筆錄，「等我二哥回來後，後三個小孩已經被挖出來，沒有生命體徵了」。

劉家叔叔又指，所謂的救援是使用挖泥機，「我感覺這根本不叫救人，像是在拋屍，第一個孩子被挖掘機勾出來，據說孩子出來時已經被腰斬了，剩下三個孩子被拋出來後，身體上各個帶傷，外傷十分嚴重，其中我二哥家的小孩子半邊頭顱都沒了。沒有人跟我們說救援隊員是哪裡的，也沒有人跟我們解釋這個事情到底是怎麼樣的。」

他提出兩點訴求，一是看到孩子的屍體，「到目前為止我們還沒有看到」；二是查清案件，「孩子究竟怎麼跑到工地的，究竟是怎麼死的，是意外還是巧合還是甚麼，給我們個交代。」

另據此前報道，多間傳媒記者在兒童下葬的陵園採訪時，被十多名不明身份的人阻攔，期間更被推撞、毆打，拍攝器材亦被搶走。現場有一名女子則聲稱，採訪未得政府的允許，「你們為個採訪，值得嗎？」報道亦指至少有1名原陽縣政府的工作人員在場，但並未上前制止。原陽縣委宣傳部卞姓副部長則回應稱，是部份家屬不同意記者採訪，與記者發生了肢體衝突。

4月21日晚，原陽縣原興街道辦事處主任將兩部手機歸還記者並道歉，承認事發現場有該街道辦事處工作人員，但記者收到手機發現已被「刷機」，「連通訊錄都沒有了」。

目前，涉事8名開發及施工人員被刑事拘留，河南原陽縣住建局黨組書記、局長孫國安和安全股股長王建剛被免職，當地縣委也已對縣城管局黨組書記、局長魏學義啟動問責程序。河南新鄉市委書記張國偉則表示，已連夜責成市成立調查組開展工作，對城管等部門啟動了追責程序。

（綜合報道）