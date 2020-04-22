【新冠肺炎】外交部提醒中國公民勿出國旅行　在海外避免跨境流動

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診個案突破250萬宗。中國外交部周二（21日）發出鄭重提醒，希望在此情況下，中國公民要充分評估當前國際旅行所帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險，「在國內的暫勿出國旅行，在國外的避免跨境流動」。

根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月22日上午6時38分，全球累計確診病例為2,561,044宗，新增死亡病例6,998宗，累計死亡病例176,984宗。圖為法國巴黎蒙帕爾納斯火車站，人們戴口罩出行。（新華社）

外交部領事司稱，新冠肺炎疫情在全球持續蔓延。據世界衛生組織統計，全球已有200多個國家和地區報告確診病例，中國境外累計確診病例200多萬例，病亡10多萬例。

通知稱，為防範疫情，許多國家採取了加強出入境管控、嚴格隔離等防疫政策措施。國際航班大幅縮減，一些國家與外界斷航。外交部提醒，在此情況下，中國公民要充分評估當前國際旅行所帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險。「在國內的暫勿出國旅行，在國外的避免跨境流動」。

為了阻斷境外移入疫情，內地3月底起大幅縮減國際航班，限定「一家航空公司在一個國家一條航線上僅保留每周一個航班。國際航班總量每周不超過134班」，入出境旅客數已因此減少約9成。

（綜合報道）