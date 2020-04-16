【新冠肺炎】李蘭娟：五一長假可適當走一走，在中國旅遊最安全

5月1日是勞動節，內地社會將在5月1日至5日放假調休，是新型冠狀病毒肺炎疫情在內地舒緩後首個長假。 對於民眾能否在難得的長假期外出遊玩，國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟就表示，在做好防疫情輸入、反彈的工作的前提下，復工復產復學以及適當的旅遊都是可以，「大家應該利用這個節日好好的休息，也可以適當的到人員不是集聚太多的地方走一走看一看。」 李蘭娟更稱，在目前全球疫情形勢下，「在中國旅遊還是最安全的。」

李蘭娟周三結束14天集中休養後返回浙江杭州。（中新社）

從湖北武漢撤離的李蘭娟，周三（15日）結束14天集中休養後返回浙江杭州。李蘭娟接受官方傳媒訪問，回應為無癥狀感染者、五一假期能否出遊、海外華僑如何防護等問題。李蘭娟指，目前國內的無癥狀感染者情況備受社會關註，但認為無癥狀感染者本身不可怕，重要的還是要做好檢測，「無癥狀感染者是隱性感染，也可能是發病的前期，有些過幾天可能癥狀就出來了，這種不可怕，癥狀出來了我們就能夠發現它，還有些沒有癥狀最後好了、可以產生抗體了，所以無癥狀感染者本身沒有什麼，就怕沒有發現時有傳染性、傳播給其他人。」

李蘭娟又稱，要繼續加強社區人群的管理，必要時戴口罩、不要人多聚集，最重要的還是要檢測，凡是有一點可能癥狀的、有接觸的都要做檢測，「情況不明的人，一定要讓他情況『明』，讓他被發現。」

至於當下全球疫情的形勢，李蘭娟稱國際形勢仍然較嚴峻，「我們應該按照人類命運共同體的要求，把中國的技術、經驗與國際共享。只有世界疫情得到控制，中國疫情才能得到控制。」李蘭娟指，對於海外華僑及留學生而言，要盡可能留在家中，不去外面人多、有傳染風險的地方，出去必須戴口罩，當心無癥狀感染者的傳播，一旦有不舒服癥狀要盡快去醫院，平時注意勤洗手和環境衛生。

文化和旅遊部、國家衛生健康委聯合印發通知，要求旅遊景區要建立完善預約制度，並做好遊客資料登記工作。（中新社）

值得一提是，文化和旅遊部、國家衛生健康委在4月13日有聯合印發通知，要求疫情防控期間，旅遊景區只開放室外區域，室內場所暫不開放，接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%。通知更要求旅遊景區要建立完善預約制度，推行分時段遊覽預約，引導遊客間隔入園、錯峰旅遊，嚴格限制現場領票、購票遊客數量，做好遊客資料登記工作。

（紅星新聞）