【五一假期】內地出遊人數料創疫情以來新高　本地遊與周邊遊為主

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，民眾將在勞動節假期5月1日至5日放假調休。內地旅遊平台「攜程」近日發布今年「五一」旅遊消費新趨勢大數據預測報告，預計出遊人數將創疫情以來新高，總數達到清明節假期的2倍以上，其中本地游、周邊遊是主流。 目前內地遊客出遊目的地排名前三的城市依次是上海、廣州、北京。

4月17日，戴上口罩的遊客排隊進入廣州塔售票大廳。（中新社）

報告引用截至4月中旬的數據顯示，今年「五一」假期交通出行量預計比4月增加353%，出行總人次增加282%。內地旅客在攜程平台預訂「五一」期間機票量也一直大幅遞增。

出行人次增加，再加上多地推出針對性扶持政策，內地旅遊產業鏈活力十足。目前內地已有包括浙江湖州、江蘇常州、貴州等20多省市為居民發放旅遊消費券。多重利好下，攜程省內跟團遊訂單增長160%，當地嚮導訂單量按月增長近3倍。

在酒店住宿方面，攜程的統計稱，目前網站成交金額總GMV以數億元計。其中，GMV銷售最高的城市包括三亞、上海、湖州、常州、廣州、深圳、貴陽等。

綜合目前預訂數據，預計內地「五一」期間最熱景區排名前列的是：陝西太平國家森林公園、浙江吼山、雲南花之城、北京慕田峪長城、安徽黃山風景區、福建武夷山、杭州灣海上花田等。

另據中國旅遊研究院統計，之前的清明假期內地旅遊接待總人數4325.4萬人次，旅遊收入82.6億元人民幣。攜程預計，內地「五一」出遊人次有望創造新高，總數達到清明節2倍以上，出現今年首個真正的旅遊小高峰。

重慶千年古鎮磁器口景區恢復開放，市民遊客需要出示健康碼、實名登記、測量體溫後才可進入景區。（中新社）

以本地遊與周邊遊為主

疫情影響下，跨省、長途與出境遊受到限制，本地人遊本地，以及4天以內的周邊游成為主流。攜程的《報告》數據顯示，五一期間客源地（出發地）排名前10的城市，依次為上海、廣州、深圳、成都、杭州、南京、北京、重慶、西安、長沙；而排名前10的目的地依次為：上海、廣州、北京、成都、深圳、杭州、南京、西安、重慶、長沙。

《報告》還指出，近期當地嚮導產品訂單量比3月增長近3倍，銷售額增長2倍。同時，租車游成為近期恢復最好的旅遊業務之一，攜程租車訂單已達去年同期70%。網上訂單顯示，「五一」期間自由行與租車最熱門的省份前3名為廣東、浙江、江蘇。

此外，《報告》顯示，在今年「五一」所有出行用戶中，男女比例為52:48。其中90後、00後等群體佔比達到了57%，成為出行的主力軍。

4月19日，武漢市民在東湖綠道遊玩。（中新社）

武漢副市長：歡迎大家「五一」來武漢

國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟本月15日曾表示，在做好防疫情輸入、反彈的工作的前提下，復工復產復學以及適當的旅遊都是可以。她認為，在目前全球疫情形勢下，「在中國旅遊還是最安全的。」

武漢副市長胡亞波16日則表示，「武漢歡迎大家。」他指，五一假期進武漢應該沒有任何障礙，民眾可以選擇自駕、坐飛機、乘高鐵等方式來武漢。那個時候也會是武漢一年中最美的季節，可以到美麗的東湖綠道走一走，也可以登上黃鶴樓遠眺一下長江，如果疫情形勢進一步好轉的話，還可以到戶部巷吃武漢的小吃美食。

（新京報）