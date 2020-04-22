【新冠肺炎】加拿大從上海空載而歸？外交部否認限制貨機停留時間

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，全球防疫物資需求急增，中國成為各國採購醫療用品的熱門地，上海浦東機場的國際貨運航班量連日激增，貨機起降十分繁忙。 綜合加拿大廣播公司等外媒報道，總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（21日）證實，政府派出兩架專機前往上海運輸醫療物資，但因為當地物資供應線出現問題，導致貨機停靠時間超時，最終來不及取貨，只能空機返航。 對此，中國外交部發言人耿爽周三（22日）回應稱，中方有關機場和空管部門均未對加方貨運包機過站時間進行限制。

4月18日，貨機、客代貨運航班頻繁降落上海浦東國際機場運輸防疫物資。（中新社）

杜魯多當日在記者會上透露，他們日前派出兩架分別由「聯邦政府」及「省政府」所租用的專機，前往中國載運一批個人防疫物資回國。但由於貨物的供應線和運輸線都出現狀況，檢查站和檢疫措施突然中斷，最終專機在停機坪上的等待時間超過「中國所規範的時間限制」，只好在沒有載送任何貨物的情況下離開。

加拿大公共服務和採購中心通訊主任哈里斯（Emily Harris）也解釋稱，「由於上海機場的貨運航班激增造成地面堵塞。結果預期的貨物無法在規定的起飛時間之前運抵。」 報道稱，加拿大這批物資並沒有丟失或者被其他國家買走，仍然屬於加拿大，並存放在上海的一個倉庫中，將通過以後的航班交付。

不過，中國外交部發言人耿爽回應此事時指出，經向有關部門了解，外媒相關報道不準確，中方有關機場和空管部門均未對加方貨運包機過站時間進行限制。

耿爽表示，新冠肺炎疫情發生以來，中加雙方相互支持，相互幫助，積極開展應對疫情合作。近期加方通過各種渠道自行在華採購醫療物資，並多次派包機赴上海運輸。中方在物資採購，包機飛行許可等方面為加方提供了協助和便利，加方也多次表示感謝。

4月18日，西班牙軍用運輸機A400M飛往上海浦東國際機場執行防疫醫療物資運輸任務。（中新社）

另據內媒報道，自4月開始，上海浦東國際機場出入境貨機數量激增，日均達200架次以上，較上月增長一倍，與去年同期比較增幅達140%。僅防疫物資一項，浦東機場已累計運輸1萬多噸。

（綜合報道）