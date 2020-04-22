075型兩棲攻擊艦二號艦正式下水　首艦早前曾發生火災

4月22日，由滬東中華造船廠為中國海軍建造的075型兩棲攻擊艦二號艦在上海正式下水。 雖然中國官方並未公開報道下水儀式，但根據網民發佈的影像資料顯示，075二號艦以掛滿旗的方式從船塢中被拖到碼頭靠泊。

075二號艦（左）下水，首艦則在舾裝中。（微博@北方機械製造生產聯合體）

075型首艦於2019年9月25日在同一位置下水，該艦目前仍在船廠碼頭進行舾裝。稍早前的4月11日，075首艦疑因火災發生冒煙事故，據稱原因與焊接不當操作有關。

不過，因該艦使用阻攔材料，故而未發生大火，艦體和內部艙室僅被煙塵燻黑。彼時船廠僅耗時半天就清洗完煙迹，預料未對艦體產生實質影響。

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排水量達36,000噸的075型兩棲攻擊艦是中國海軍最新增添的新型作戰艦船，可搭載包括直-9、直-10、直-18、直-20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。

對於075的命名，中國海軍發言人程德偉此前說，根據軍方規定，巡洋艦、兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市命名。猜測認為，075或被命名為北京艦、上海艦。

中國海軍建造075，一般認為，其短期目標是大幅提升這支軍隊的垂直登陸作戰能力，因而作戰目標也被認為是台灣。

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