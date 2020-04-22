【新冠肺炎】美國密蘇里州起訴中國政府索賠　外交部斥是惡意濫訴

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中美國已成為疫情的重災區，據最新統計數字，美國的確診病例已多達823786宗，死亡病例亦有44845宗。 在密蘇里州，當地檢察總長循民事訴訟提出，指控中國政府疏忽等，令疫情導致州內及民眾蒙受數以10億美元計的經濟損失，要求作出金錢賠償，同時又指控中國政府囤積口罩及其他個人保護裝備，導致疫情雪上加霜。 中國外交部發言人耿爽在周三（22日）的例行記者會上回應指，所謂的指控毫無事實和法律依據，十分荒謬。

密蘇里州同時指控中國政府囤積口罩及其他個人保護裝備，導致美國的疫情雪上加霜。（美聯社）

耿爽重申，自疫情發生以來，中國始終秉著公開透明負責任的態度，及時向世衛以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情資訊，分享病毒基因序列，加強和國際社會合作。耿爽又稱，中國最近有用時間線的方式，介紹中美溝通的詳細情況，包括中國自1月3日起就開始向美國定期通報資料，美國向中國獲取一些資訊和數據的渠道是暢通。

耿爽在最後強調，所謂的訴訟純屬是惡意濫訴，有違基本法理，「根據國際法上的主權平等原則，中國各地政府在疫情防控方面所采取的主權行為，不受美國法院管轄。」耿爽並批評，此類濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳，「美方現在的正確做法，應當是駁回濫訴。」

（綜合報道）