【新冠肺炎】美國議員提草案　要求剝奪中國主權豁免權為索償鋪路

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國蔓延，當地輿論吹起「向中國索償」的聲浪。多名美國議員相繼推出法案，尋求透過剝奪中國政府主權豁免權，為美國民眾向北京索償鋪路。

新冠肺炎：美國輿論吹起「向中國索償」的聲浪，多名議員提草案尋求允許國民告中國政府。圖為4月19日武漢旅客乘高鐵到北京。（AP）

共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）4月20日表示，會在參議院提出《阻止源於中國的病毒傳染病法案》（Stop China-Originated Viral Infectious Diseases Act，簡稱Stop COVID Act），令美國民眾能在國內法庭就疫情所造成的經濟、生命損失，向中國提出訴訟並索償。

共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）同日也宣布，與賴特（Ron Wright）在17日推出法案，尋求允許美國公民及地方政府起訴中國政府。有關法案可剝奪中國和任何其他故意誤導世衞的國家之主權豁免權，讓美國公民可對其提出起訴。

共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）和共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）4月較早前也相繼提出《阻止源於中國的病毒傳染病法案》（Stop COVID Act）與《新冠肺炎受害者正義法案》（Justice for Victims of COVID-19 Act），旨在剝奪中國主權豁免權。