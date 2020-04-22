【新冠肺炎】內地將進一步「早發現」　大規模展開病毒及抗體檢測

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國務院總理李克強在周三（22日）再度以組長身份主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。 會議指出，當前國內個別地方聚集性疫情又有發生，個別地方出現醫院交叉感染，要求做到「四早」首要的早發現，要大規模展開病毒和抗體檢測。

會議指，對於個別地方的疫情，有關部門要立即派出由疾控專家、醫療專家組成的工作組，指導相關地方抓緊徹查發生聚集性疫情和醫院感染的原因並公開通報，全面查清確診、疑似病例和無症狀感染者、密切接觸者等行動軌跡，尤其要嚴防醫院感染風險。

會議要求要加快提升病毒檢測技術。（中新社）

會議要求堅決落實好「四早」措施，實事求是、公開透明發布訊息，不得瞞報，壓實地方責任依法處理。各地要引以為戒，高度重視防範聚集性疫情特別是醫院感染。

會議並強調，做到「四早」首要是早發現，所以做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模展開病毒和抗體檢測，「這既有利於精準防控、維護群眾健康，又有助於人員合理流動、推動全面復工復產」。會議要求要加快提升檢測技術，抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產，廣泛配備到醫院、口岸等急需方面，擴大商業化應用，做到對重點人群應檢盡檢，對復工復產中人員聚集的單位、場所優先做到願檢盡檢。

會議要求要做到對重點人群應檢盡檢，對復工復產中人員聚集的單位、場所優先做到願檢盡檢。（中新社）

此外，會議亦提到要加強和完善邊境口岸疫情防控工作，分不同情形制定應對預案。加大對邊境城市疫情防控人員和影像學檢查、醫療救治等硬件設備及其他防疫物資統籌調配和支持力度。完善邊境口岸區域聯防聯控機制，協調有關省份對口支援邊境地區。深入展開國際合作，加強防疫醫療物資市場和質量監管，對防疫醫療物資援外和出口提供通關便利。

（央視新聞）