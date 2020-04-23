【大灣區】埃克森美孚廣東惠州乙烯項目開工　韓正出席

埃克森美孚在粵港澳大灣區投資建設的廣東惠州乙烯項目周三（22日）舉行「雲開工」儀式。國務院副總理韓正、廣東省委書記李希、埃克森美孚公司董事長兼首席執行官伍德倫（Darren Woods）分別在北京、廣東惠州、美國達拉斯通過視頻連線的形式在出席項目開工儀式。

埃克森美孚廣東惠州乙烯項目施工現場。（惠州日報）

據新華社報道，開工儀式上播放了項目介紹影片，埃克森美孚公司、廣東省、國家發展和改革委員會有關負責人分別在三地會場致辭。韓正其後宣布埃克森美孚廣東惠州乙烯項目開工，項目建設正式啟動。

根據介紹，埃克森美孚廣東惠州乙烯項目是美國企業在華獨資建設的首個重大石化項目，總投資約100億美元（約合774億港元），主要建設160萬噸/年乙烯等裝置，將有利於促進中國石化產業優化升級，提升粵港澳大灣區競爭優勢。

央視《新聞聯播》在報道時則提到，「在新冠肺炎疫情對世界經濟造成嚴重衝擊的形勢下，埃克森美孚廣東惠州乙烯項目開工，對於增強各方戰勝疫情信心、深化國際經貿合作具有重要意義。」

此前有消息稱，美國和日本鼓勵企業撤出中國。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生認為，和過去相比，中國實際利用外資的結構發生了兩個重要變化：一是從「成本驅動型」轉變為「市場驅動型」；二是從製造業佔比70%以上轉變為服務業佔比70%以上，特別是高技術服務業成為外企競相投資的熱點。「這兩個變化意味著，外企也許會因疫情之下人流、物流受阻而推遲在華投資計劃，但不會取消。」

（綜合報道）