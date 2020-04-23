【新冠肺炎】萬達電影一季度虧損5.5至6.5億人仔　傳將裁員2至3成

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響了內地院線等實體經濟發展，戲院被強制停業，春節檔影片也紛紛推遲上映。 內媒《新浪財經》引述消息人士指，萬達電影已開始啟動人員優化，預計裁員2到3成，以院線的一線員工為主。

萬達電影日前披露，2020年第一季度業績預計虧損5.5至6.5億元（人民幣．下同），去年同期盈利4億元。公司下屬戲院受疫情影響全部停業，同時萬達影視計劃春節檔上映的影片未能如期上映。預告期內公司電影放映收入大幅下降，而固定成本費用支出卻較為剛性，導致公司經營業績出現大幅度下滑。

萬達電影下屬戲院受疫情影響全部停業，同時萬達影視計劃春節檔上映的影片未能如期上映。（資料圖片）

萬達電影周二（21日）晚發布的2019年度報告則顯示，該年淨利潤虧損47.29億元，按年減少529%。

同日，萬達電影也發布公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行A股股票，募集資金總額（含發行費用）不超過43.5億元，用於新建戲院項目和補充公司流動資金及償還借款。其中30.45億元擬用於新建戲院項目，擬新建戲院的城市包括北京、上海、廣州等城市，項目計劃在2020年至2022年新建戲院162間，總面積達79萬平方米。

另外，據內媒《21世紀經濟報道》統計，截至4月22日，內地至少有22間文化傳媒上市公司虧損，其中14間為首虧，合計預虧損金額最高達17.45億元。萬達電影、捷成股份、當代東方、中廣天擇紛紛發布再融資預案，為企業補充現金流。

（綜合報道）