【新冠肺炎】鍾南山團隊：咽漱液用於核酸檢測準確率高於鼻拭子

中國工程院院士鍾南山團隊在新冠病毒核酸檢測方面的研究有新進展。廣州呼吸健康研究院22日稱，《臨床流行病》雜誌（Clinical Infectious Disease）刊登一項由廣州醫科大學附屬第一醫院、呼吸疾病國家臨床研究中心、廣州呼吸健康研究院副院長李時悅及該院主任醫師葉楓團隊研究的結果，本研究首次開發咽漱液樣本用於新型冠狀病毒核酸檢測，同時與鼻拭子檢出率進行比較，發現咽漱液陽性率高於鼻拭子標本。

研究團隊指，目前鼻咽拭子是最常用的檢測新冠病毒核酸的樣本，且研究表明鼻拭子新冠病毒核酸檢測陽性率高於咽拭子，然而，鼻拭子採樣，患者普遍都有明顯的不適感，其次，鼻拭子採樣無法避免與患者接觸導致採樣人員感染風險增加這一問題。需要開發新的、安全性高、方便、可操作性強的樣本檢測新冠病毒核酸。

針對這一問題，研究團隊提出咽漱液採樣方式，通過無菌生理鹽水震盪咽後壁的方法，可獲得更多的上皮細胞，提高其檢測陽性率，為此，他們同時採集新冠病毒肺炎患者的咽漱液及鼻拭子進行新冠病毒核酸檢測，對比兩者陽性率。

研究共納入確診為新型冠狀病毒肺炎患者11例，其中6例痰新冠核酸病毒檢測陽性患者仍在住院隔離，剩餘5例患者已達到出院標準進入14天觀察期。6例次鼻拭子新冠核酸病毒檢測陰性，其對應的咽漱液新冠核酸病毒檢測結果為陽性。17例次咽漱液新冠核酸病毒檢測陰性，其對應的鼻拭子新冠核酸病毒檢測結果均為陰性。

（中新社）