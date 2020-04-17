【新冠肺炎】45項臨床試驗被撤銷　鍾南山：因疫情被快速遏制

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，現時中國共有近600個相關臨床試驗項目獲准立項，但與此同時亦有40多個項目被撤銷。 國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在接受訪問時就解釋，主要原因是中國在兩星期之內就把疫情上升的勢頭遏制住，「疫情暴發時，所申報的項目很多都是針對新冠肺炎治療情況的具體觀察，現在病人都沒有了，怎麼觀察？」

據世界衛生組織的最新統計，全世界的臨床試驗項目至今共有1135個，中國批准的相關項目總數為598項。從數據上來看，中國的臨床試驗佔比，已從一星期多前全球的近2/3，降至約1/2。鍾南山指，中國曾經一度臨床試驗立項佔比接近全球的2/3是不足為奇，「這主要是因為中國是最早發現病毒的地方，相關研究也開展得最早。」

鍾南山指，中國曾經一度臨床試驗立項佔比接近全球的2/3是不足為奇，「這主要是因為中國是最早發現病毒的地方，相關研究也開展得最早。」。（中新社）

鍾南山亦認為，除了臨床醫療以外，還要總結經驗、形成論文，要在國內和國際上起到引領作用，對後續治療和研究有所啟發，「從這一角度看，新冠肺炎臨床試驗立項近600個是有其積極意義的。」此外，近600項的臨床試驗，本身說明學界都對研究新治療藥物和方法有很高的熱情，同時亦說明不管是國家藥監局，還是科技部、衛健委，都在鼓勵臨床藥物、技術等的研發，「新冠肺炎疫情是一場遭遇戰，現在不知道甚麼藥有用，多做一些研究是對的！」

但鍾南山亦坦言，中國申報的項目較多，但也不一定全都是好，例如很多項目的研究結果可重覆性較小，不同團隊之間的合作也少，「目前不同團隊之間進行有效協作尚比較困難，這也是立項較多的原因之一。」

據世界衛生組織的最新統計，全世界的臨床試驗項目至今共有1135個，中國批准的相關項目總數為598項。（中新社）

對於已有45個臨床試驗被撤銷，是否暗示當中有隱情。鍾南山就解釋，由於國家衛健委自1月23日起，就實施疫區重點防控治療，同時全國群防群治，隨後疫情就得到控制。在此前提下，目前在中國進行大規模臨床藥物和治療相關研究，已經沒有機會。

（綜合報道）