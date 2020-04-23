新冠肺炎｜研究：糞便中病毒存在時間長，男性「排毒」較女性慢

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，浙江大學醫學院等多團隊對於確診患者的新研究指出，接受抗病毒治療的類型和時間對病毒的持續時間和病毒載量沒有總體影響。 此外，研究發現，糞便中病毒的持續時間比在呼吸道和血清樣本中的都要長得多，重症患者中男性的病毒持續時間明顯長於女性。

這份研究周二（21日）在《英國醫學期刊》（British Medical Journal，簡稱BMJ）網上發布，研究團隊包含浙江多個醫學科研專業隊伍，樣本包括22名輕症患者和74名重症患者。在重症患者中，連續接受糖皮質激素治療超過10天的患者的病毒持續時間反而要比連續治療少於10天的患者的病毒持續時間長得多，其他不同的治療方法對病毒載量也沒有影響。

研究指出，抗病毒治療的類型時間對新型冠狀病毒持續時間和載量無總體影響。（資料圖片）

目前，糖皮質激素和抗病毒藥物對患者的治療效果尚不清楚。研究者們強調，由於沒有分析抗病毒藥物和糖皮質激素的類型和劑量，當前無法評估抗病毒藥物和糖皮質激素的作用；下一步，抗病毒藥物和糖皮質激素的有效性需要通過更多研究驗證。

糞便中病毒存在時間比呼吸道長

研究發現，糞便中病毒的持續時間比在呼吸道和血清樣本中的都要長得多，且糞便中病毒載量峰值出現得更晚，認為這突顯病毒經糞便傳播的風險，表明在預防和控制疫情中需要加強糞便樣本的管理。

基於研究結果，作者們認為糞便排泄在新型冠狀病毒傳播中的作用不容忽視。但是，在預防和控制該病毒流行中，糞便樣本大規模檢測的可行性同樣需要全面而仔細的評估。

不同種類組織樣本與不同病毒載量。（論文截圖）

此外，研究發現，重症患者中男性的病毒持續時間明顯長於女性，超過60歲的患者和男性患者的病毒持續時間更長。研究還指出，雖然沙士（SARS）患者尿液中病毒核糖核酸（RNA）檢出率高達50％，但此次研究僅在1名危重患者的尿液樣本中發現了新型冠狀病毒的核糖核酸。

研究者們認為，這些發現對於有效控制和預防新冠疫情很重要，因為這表明對新冠肺炎患者的整個疾病過程都必須進行嚴格管理。

（澎湃新聞）