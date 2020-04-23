澳洲沃加沃加市撤銷與昆明解除友城決定　駐悉尼總領館：歡迎讚賞

上周二（14日），澳洲新南威爾斯士省內陸城市沃加沃加（Wagga Wagga）的市議會以中國政府隱瞞疫情為由，決定斷絕與雲南昆明長達32年的姊妹城市關係。 惟相關決定於本周三（22日）被撤回。經該市市長康基提出新動議後，該市議會當日通過決議撤銷上述決定。中國駐悉尼總領館同日發表聲明稱，對此表示歡迎和讚賞。

中國駐悉尼總領館發表聲明稱，對沃加沃加市撤銷決定表示歡迎和讚賞。

聲明稱，自1988年昆明市與沃加沃加市建立友城關係以來，兩地各領域交流合作取得豐富成果，給雙方民眾帶來了巨大好處。當前世界各地新冠肺炎疫情持續擴散，中國正同國際社會團結一致應對疫情，共同維護全球公共衛生安全。

聲明指出，沃加沃加市議會有關決定再次表明，加強與昆明市友好關係是沃加沃加市各界的普遍共識，少數人試圖借新冠肺炎疫情做文章不得人心，也不會得逞。中方願繼續同包括沃加沃加市在內的新南威爾士州各界一道，在相互尊重、平等互利原則基礎上拓展友好交流與務實合作。

據此前報道，昆明市政府上周四（16日）表示，澳洲新南威爾士州沃加沃加市政委員會在市長缺會的情況下，由個別議員主導通過了一項斷絕雙方友好城市關係的動議，昆明市對沃加沃加市少數市議員對中國政治制度和疫情防控工作的肆意抹黑和污衊表示堅決反對和強烈譴責。

昆明市政府當時指出，沃加沃加市市長格雷格．康克（Greg Conkey）已致信昆明市長王喜良，對日前解除友好城市動議的通過表達了歉意，表示將於近期提出新的動議，撤銷此前的決定。

（綜合報道）