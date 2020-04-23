四部門聯合發布意見：從重處罰利用未成年人實施黑惡勢力犯罪者

最高法、最高檢、公安部、司法部今天（23日）聯合發布《關於依法嚴懲未成年人實施黑惡勢力犯罪的意見》，明確對利用未成年人實施犯罪的黑惡勢力首要分子、骨幹成員、糾集者、主犯和直接利用者從重處罰。

上述意見規定，利用未成年人實施黑惡勢力犯罪，應當從重處罰的情形包括：組織、指揮未成年人實施故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、綁架、搶劫等嚴重暴力犯罪；向未成年人傳授實施黑惡勢力犯罪的方法、技能、經驗；利用未達到刑事責任年齡的未成年人實施黑惡勢力犯罪；為逃避法律追究，讓未成年人自首、做虛假供述頂罪；利用留守兒童、在校學生實施犯罪；針對未成年人實施違法犯罪等。

意見指出，要對利用未成年人實施犯罪的黑惡勢力首要分子、骨幹成員、糾集者、主犯和直接利用者從重處罰。（視覺中國）

意見指出，法院、檢察院、警方和司法行政機關要加強協作配合，對利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的，在偵查、起訴、審判、執行各階段，要全面體現依法從嚴懲處精神，及時查明利用未成年人的犯罪事實，避免糾纏細枝末節。要加強對下指導，對利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的重特大案件，可以單獨或者聯合掛牌督辦。

意見還指出，法院要對利用未成年人實施黑惡勢力犯罪案件及時審判，從嚴處罰。嚴格掌握緩刑、減刑、假釋的適用，嚴格掌握暫予監外執行的適用條件。依法運用財產刑、資格刑，最大限度剷除黑惡勢力「經濟基礎」。

意見並要求，認真落實邊打邊治邊建要求，積極參與社會治理；加強各職能部門協調聯動，有效預防未成年人被黑惡勢力利用；開展法治宣傳教育，為嚴懲利用未成年人實施黑惡勢力犯罪營造良好社會環境。

（澎湃新聞）