【兩會】全國地方兩會召開　温州女政協委員朋友圈吐槽被拍醜惹議

全國地方兩會近期陸續召開。4月22日，浙江温州「兩會」召開期間，一位參加會議的市政協女性委員方海華，在朋友圈吐槽記者把自己發言時的照片「拍的醜」引發輿論熱議。

2016年5月，方海華（左四）被評為温州市十大傑出青年。（微博@温州司法在線）

温州市政協委員方海華發布的內容稱：「這是媒體哪個攝影師拍的？把我昨天下午政協分組討論會上向書記、主席匯報的照片拍得這麼醜，還竟然放出來？就不能放張正常的嗎？早上開會時多人轉發圖片說這攝影師該去領盒飯（意為下崗）了？」

內媒發表評論稱，平心而論，女政協委員在自己微信朋友圈吐槽一下，初衷可能就是一句調侃，沒必要上綱上線過度解讀。從一個女性的心態來看，想要展示自己美麗漂亮的一面，也無可厚非。

《温州都市報》的報道顯示，方海華是民盟界別的市政協委員，同時也是浙江越人律師事務所主任。據温州律師網的公開資料，她曾榮獲首屆「浙江省優秀女律師」、温州市第五屆「十佳律師」、温州市「百名黨外人士建功工程」示範典型榮譽稱號、第十四屆「温州市十大傑出青年」等稱號。

評論指出，作為當地律師行業的佼佼者，應當豁達地看待一張照片的美醜。政協委員不是光環是責任，兩會更不是「走紅毯」。我們期待這位政協委員做好本職工作，為城市發展建言獻策，更多地傳遞民意；更期待她運用自己的專業能力和細緻的觀察能力，在自己熟知的領域尋找真正的社會痛點，根據自己的專業背景提出切實可行的提案。

內媒《新京報》對此表示，不能因為一句玩笑，就說涉事委員搞錯了女性審美與「委員」角色的排序，就認定其重視「個人形象」超過對參政議政的重視。其履職是否合格，還得拿提案質量及平日裏的履責表現來說話。