【新冠肺炎】疫情下見面不握手　浙江衢州兩會行「作揖禮」引熱議

內地新冠肺炎（COVID-19）疫情緩解形勢下，地方級兩會陸續舉行。為了避免直接接觸，浙江衢州推廣見面不握手，改行古代的作揖禮引發輿論熱議。

衢州當地官方媒體4月21日報道稱， 4月20日，衢州各縣（市、區）兩會開幕，在疫情防控特殊時期召開的兩會，與會人員見面不握手，改行作揖禮，成為今年縣（市、區）兩會的獨特一幕。

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報道指出，見面先行作揖禮，文明有禮新風尚！與往年不同的是，在疫情防控特殊時期召開的兩會，與會人員一改見面握手的習慣，間隔一米相互行起了作揖禮，將「衢州有禮」充分體現在行動上。

作揖禮，又稱拱手禮，是古代漢民族的相見禮。行禮時，雙手互握合於胸前。當代一般右手握拳在內，左手在外；若為喪事行拱手禮，則正好相反。一說古人以左為敬，又有人在攻擊別人時，通常用右手，所以拱手時，左手在外，以左示人，表示真誠與尊敬。

不只是在地方兩會上推行作揖禮，衢州還在復課復學的學校全面推廣作揖禮。目前，衢江已有117所學校推廣行作揖禮。

開學推廣行作揖禮的消息一經傳播，在輿論場引發了爭論，有人點贊，也有人斥之為形式主義，「端莊又保持距離」「有文化了」「演戲，戲精」「沒必要，點頭揮手就好了」……。

有評論稱，浙江衢州是孔氏南宗所在地，擁有中國國內僅有的兩處孔氏家廟之一。「南孔聖地，衢州有禮」是衢州的城市宣傳語，近年來一直通過推廣作揖禮等形式打造「一座最有禮的城市」。基於這樣的地方特色，學校推行作揖禮，可謂順勢而為，並非突兀之舉。

始建於宋寶祐元年(1253年)的衢州孔氏南宗家廟是全國僅有的兩座孔氏家廟之一，由孔子第47世孫孔端友隨高宗趙構南渡後所詔建，距今已有700多年的歷史。（網上圖片）

但是，開學推廣作揖禮，也要提防搞成形式主義。簡而言之，校園裏的老師和學生，相互之間本來就很熟悉，通常見面大多點個頭打個招呼而已，不太會握手，更不可能相互擁抱。因此，就學校疫情防控的實際而言，行作揖禮主要是起一種提醒警示作用，要不要推廣，並沒有多大影響，不必誇大其價值。

評論指出，古人有古禮，今人有今禮，握手不合適，微笑點頭或者揮手致意都是可以的，沒心要為復古而復古。推廣作揖禮，可以倡導，切莫刻意要求，喜歡的就做，嫌麻煩的也沒必要勉強。弘揚傳統文化當然應該支持，但不能侷限於表面化的形式。「有禮」要表現社會主義新風尚，新儒學的思想內涵要體現科學發展觀的進步意義，沒必要非「復古」不可。