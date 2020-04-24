【新冠肺炎】廣州排查13.87萬人　發現164名無症狀感染者

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣州市從4月5日開始至今，分四批排查了13.87萬人，發現185名感染者，其中164人是無症狀感染者，佔比88.6%，平均一周內轉為陰姓。

廣州交通運輸部門服務人員在連新路集中消毒服務點為出租車司機測量體溫。（新華社）

廣州市政府周四（23日）舉行新聞發布會通報上述數據。此外，廣州對全市巡遊出租車司機31391人進行了核酸採樣檢查，結果全部是陰性。

據介紹，下周一（27日），廣東省初三、高三學生將要復課。為此，廣州對全市20.8萬名初三和高三學生以及教職員工進行核酸檢測，截至周四已經有19.3萬人完成檢測，其中3.8萬人的檢測已經出結果，尚未發現新冠肺炎感染者。

深圳市民出行都戴上口罩。（新華社）

深圳市政府周三（22日）也公布了該市新冠肺炎病例中師生佔比數據。截至周二（21日），深圳累計報告新冠肺炎病例461例，另有33例無症狀感染者尚在接受醫學觀察。在深師生中，共有27人報告感染新冠病毒。

據悉，在深圳工作的教師感染者6人，其中5例確診病例，4人已康復出院，在院1例。另有1例無症狀感染者，已解除隔離；在深圳市學校讀書的學生感染者共21例，其中確診病例16例，均已出院；無症狀感染者5例，解除隔離4例，在院1例。

截至周三，廣東省累計報告新冠肺炎確診病例1585例，累計出院1528例，累計死亡8例。累計報告境外輸入病例192例。

（綜合報道）