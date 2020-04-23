【新冠肺炎】內地五一假期將至　中疾控：三類高危人群不建議外遊

內地五一假期將至，由於新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，不少民眾都計劃出遊。 對此，中國疾控中心研究員馮錄召表示，對於大部分近期沒有病例報告的地區，外出旅行是比較安全，但是目前每日仍有新增境外輸入病例或者本土病例，要保持警惕，並且要意識到感染疾病的風險。 馮錄召更表明，老年人、慢性病患者、孕婦是高危人群，不建議出行旅遊。

馮錄召表示，對於大部分近期沒有病例報告的地區，外出旅行是比較安全，並建設就近錯峰出遊，盡量避開熱門景點或者景點的高峰時段，避免在密閉空間內進行娛樂項目。（中新社）

對於出外旅遊的注意事項，馮錄召指要注意預防，做好準備，建議就近錯峰出遊，盡量避開熱門景點或者景點的高峰時段，避免在密閉空間內進行娛樂項目，「如果準備跨地區出遊的話，應該選擇近期沒有病例報告的地區，並且要提前聯系景區，了解當地的防控政策，按要求做好準備，也需要準備一些必要的口罩、手消毒劑物品，以備路上使用。」

馮錄召又稱，途中要做好防護，如果乘搭飛機或者火車等公共交通工具，要遵守秩序和乘務人員的管理要求，全程佩戴口罩，要做好手部衛生，並且妥善保存票據以備查詢。

4月17日，廣東省廣州市廣州塔根據《關於做好旅遊景區疫情防控和安全有序開放工作的通知》要求，室內觀光項目停止對外開放，室外遊覽項目正常開放。（中新社）

馮錄召表示，旅行期間要做好防護，在遊玩過程中在景區有序排隊，保持人際距離，保持良好的衛生習慣，注意咳嗽禮儀，隨時做好手部衛生。出去住宿的話，應選擇衛生條件良好的酒店，入住後要開窗通風，旅途中出現發熱、乾咳、乏力等症狀應該到就近的醫療機構就診。

據內地旅遊平台「攜程」近日發布今年「五一」旅遊消費新趨勢大數據預測報告，預計出遊人數將創疫情以來新高，總數達到清明節假期的2倍以上，其中本地游、周邊遊是主流。

（綜合報道）