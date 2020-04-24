【新冠肺炎】最高法：嚴禁歧視湖北籍勞動者　糾正無故辭退行為

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，包括武漢在內的湖北所有城市也已經解封，各省市正配合全面復工復產。但偶爾仍傳出消息，指個別中介及用人單位至今仍對湖北人有歧視。 內地最高人民法院黨組周四（23日）召開會議，要求妥善審理各類涉及疫情的案件，要嚴禁歧視湖北籍勞動者，糾正個別單位拒絕招錄、無故辭退湖北籍勞動者等就業歧視行為。

湖北襄陽務工人員乘高鐵專列返崗。（新華社）

此前有內媒走訪北京馬駒橋勞務市場時發現，部分公司對湖北籍員工的錄用按地區區分，一位用人單位的代表受訪時透露，來自武漢的求職者就會「有點懸」。另一名中介則透露，之前有介紹過一批共40多名工人到工廠工作，但由於其中有一人是來自湖北，結果全部人都沒有被取錄。

最高法在周四的會議中指出，要依法嚴懲影響疫情防控和社會穩定的各類犯罪，妥善審理各類涉疫案件，保障群眾生命安全和身體健康、經濟社會秩序全面恢復。

其中最高法特別提到，要嚴禁歧視湖北籍勞動者，堅決依法糾正個別單位拒絕招錄、無故辭退湖北籍勞動者等就業歧視行為，維護勞動者公平就業權利，「讓人民群眾切身感受到社會主義司法的公正與溫暖」。

會議還強調，要圍繞堅定實施擴大內需戰略，依法妥善化解涉及居民消費、投資、中小企業經營、勞動就業、社會保障、農業生產、環境保護、房地產等領域糾紛。

（綜合報道）