【新冠肺炎】內媒揭招工潛規則： 1人來自湖北，40人全不獲取錄

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地大規模爆發時，湖北省是重災區，尤其省會武漢市的確診病例更是佔全國6成以上。時至今天，湖北、武漢都陸續解封，當地連續多天沒有新增確診病例。 疫情持續向好，湖北的工人順應各地推進復工復產開始跨省就業。但有內地媒體走訪北京馬駒橋勞務市場時，發現個別的中介及用人單位，至今仍對湖北人有歧視。

其中一個用人單位的代表在受訪時稱，公司對湖北籍員工的錄用有按地區區分，其中來自武漢就會「有點懸」。他更坦言，「現在網上都說不准歧視湖北人，說真的其實有甚麼呀，這事過去就過去了，只是大家心理上有點（過不去）。」

有中介透露，之前有介紹過一批共40多名工人到工廠工作，但由於其中有一人是來自湖北，結果全部人都沒有被取錄。（影片截圖）

另一名中介則透露，之前有介紹過一批共40多名工人到工廠工作，但由於其中有一人是來自湖北，結果全部人都沒有被取錄，「也不是說歧視湖北省，確實之前疫情太嚴重，就算現在解禁了，各大廠子招人人家還是不要啊。」

長江大學法學院副院長李華成對此評論指，疫情背景下用人單位在招聘中拒絕聘用湖北人，是屬於有罪推定，原則上將全部湖北人推定為新型冠狀病毒肺炎感染者，「退一萬步來講，即使應聘的湖北人屬於確診患者，其痊癒後的就業權利仍受法律保護，單位拒絕招聘湖北感染痊愈者就違反了就業促進法第30條和傳染病防治法第16條。」

（封面新聞）