【人事變動】公安部副部長王小洪卸任北京市公安局長

4月24日，北京市十五屆人大常委會第二十一次會議決定，免去王小洪北京市公安局局長職務，該職由新任北京市副市長亓延軍接任。

此次卸任北京市公安局局長的王小洪，現任公安部黨委副書記、常務副部長，特勤局黨委書記、局長，為十九屆中央委員。

公開資料顯示，1957年出生的王小洪，工作生涯的前40年都在福建度過，本身就是福建人的他從知青、工人，在福建一直做到廈門市副市長、公安局局長。

王小洪在河南直接指揮搗毀了涉嫌違法賣淫活動的娛樂場所「皇家一號」。（資料圖片）

2013年8月，王小洪調到河南省，任省長助理、省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記，2014年12月升任河南省副省長，並繼續擔任省公安廳廳長、黨委書記。

值得一提的是，在河南期間，王小洪直接指揮搗毀了涉嫌違法賣淫活動的娛樂場所「皇家一號」，鄭州市公安局包括副局長周廷欣在內的8名民警因涉鄭州「皇家一號」案，被相關部門調查。

2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局局長。在他之前任北京市公安局副局長的傅政華，當時已經任公安部副部長近兩年。二人都以搗毀「背景極深」的涉黃場所著稱，傅政華任北京市公安局局長期間，曾搗毀「天上人間」。

2016年5月，王小洪被任名為公安部副部長、黨委委員，同時任北京市副市長、公安局局長。2018年3月，王小洪出任公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長，並被明確為正部長級。據公安部官網信息顯示，王小洪還兼任公安部特勤局黨委書記、局長。

據瞭解，在早前公安部副部長孫力軍被宣布落馬後，公安部部長趙克志和公安部常務副部長王小洪先後召開會議，表態支持擁護。

王小洪表示，嚴守政治紀律和政治規矩，切實從思想上、政治上、組織上、作風上肅清周永康等人流毒影響，做到「五個必須」、嚴防「七個有之」，切實做到黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做，確保公安特勤隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。