【新冠肺炎】中國首個新冠滅活疫苗進入二期臨床試驗

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，疫苗的研發進展亦頗受關注。由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所和中科院武漢病毒研究所共同研發的新冠病毒滅活疫苗於24日進入二期臨床試驗，距離該疫苗Ⅰ期臨床開啟僅12天。

國藥集團中國生物董事長楊曉明介紹，二期臨床試驗將擴大受試者年齡範圍，除了觀察安全性以外，還需要測試疫苗有效性指標。

人類當前面臨新冠肺炎大流行的現實，疫苗或許是能徹底終結疫情的唯一手段。（新華社）

這是中國第二個開啟臨床試驗的新冠疫苗，也是第二個進入二期臨床研究的新冠疫苗。進展更快的是腺病毒載體新冠病毒疫苗，4月12日正式開啟二期臨床研究，由中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊研發。

據財新網消息，一位疫苗研發人士表示，「二期臨床試驗很關鍵，能看到注射疫苗後能否產生抗體，根據抗體情況大概判斷有效性。」

據悉，滅活疫苗的原理是，用物理、化學方法殺死病原微生物，但仍保持其免疫原性，成為可以引起免疫反應而不具備感染性的「病毒類似物」。

疫苗臨床研究分為三個階段，其中一期主要評價安全性，二期主要評估疫苗的安全性，探索接種免疫程序，三期則主要評估疫苗的安全性和有效性。

由於二期試驗在健康人群接種，不需要在疫情地區開展，滅活病毒試驗地點選在中國河南焦作武陟縣。河南省疾病預防控制中心疫苗臨床研究中心主任夏勝利解釋，「越是發病少的地區越好」，因為沒有感染的地區避免了很多幹擾因素，更容易驗證安全性和免疫原性指標。

伴隨兩款疫苗進入二期臨床，新冠疫苗有效性評估將進入關鍵環節。據財新網消息，上述疫苗研發人士表示，二期臨床通常需要6個月時間，隨後，三期臨床則要在真實環境中觀察疫苗保護效力，提供更有說服力的數據。

此前，中國工程院院士鍾南山在與韓國防疫專家連線會議上就表示，現在中國五種疫苗同時研發，目前進行較快的是腺病毒載體疫苗和全滅活疫苗。