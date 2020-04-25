【新冠肺炎】中國「運-20」軍機向巴基斯坦、緬甸等運送防疫物資

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，應巴基斯坦、緬甸、老撾三國軍隊請求，經中央軍委批准，解放軍派空軍飛機向上述三國軍隊援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資，並派出三支軍隊抗疫專家組分別赴三國進行防疫工作。

中國派軍機「運-20」運載醫療人員和物資。（央視軍事）

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據內媒報道，疫情發生以來，中國軍隊多次向外國軍隊提供防疫援助。3月19日，中國軍隊向伊朗武裝力量提供的核酸檢測試劑盒、防護服、一次性外科醫用口罩運抵伊朗。3月24日，中國軍隊抗疫醫療專家組攜帶一批疫情防控物資器材赴柬埔寨協助防疫。

本月6日，中國和巴基斯坦軍隊召開新冠肺炎疫情防控經驗分享視頻會議。三日後，中國和俄羅斯軍隊也召開了疫情防控經驗分享視頻會議，中方介紹了中國軍隊疫情防控工作總體情況和經驗做法。

中國國防部表示，解放軍將根據疫情形勢發展變化，繼續向有關國家軍隊提供力所能及的幫助，加強抗疫國際合作，維護國際公共衛生安全。

運-20運輸機（Y-20），代號鯤鵬，是由中國西安飛機工業集團研發的重型軍用運輸機，為目前中國最大型的自主研製軍用飛機。2016年，首批運-20交付給解放軍空軍並正式舉行授裝接裝儀式。2020年1月，運20飛抵新冠肺炎疫情嚴重的武漢支援，是首度大規模於非戰爭中投入使用。

（人民日報／中國國防部）