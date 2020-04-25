【新冠肺炎】已致83人感染　哈爾濱聚集性疫情病毒傳播鏈再擴大

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中在黑龍江省，據當地衛健委最新在周六（25日）的通報，哈爾濱的聚集性疫情至今已有83人受感染。

通報指出，黑龍江在周六新增一宗確診病例，新增一宗無症狀感染者，均為哈爾濱市報告。通報，上述兩人均為在哈爾濱市第二醫院確診病例的密切接觸者，是納入集中醫學觀察後進一步排查所得。截至周五，在哈爾濱發生的聚集性疫情，已導致至少62人確診，並有21宗無症狀感染者。

哈爾濱的聚集性疫情至今已有83人受感染。（中新社）

值得一提是，哈爾濱的聚集性疫情已出現「跨省傳播」，遼寧省撫順在4月16日新增一例確診病例，患者是同期在該醫院住院另一名患者的女兒；內蒙古4月20日亦通報有一宗哈爾濱傳入呼倫貝爾市鄂温克旗的新增確診病例。

對於哈爾濱的聚集性感染事件，黑龍江在4月17日就有召開全省疫情「外防輸入、內防反彈」視像會議，不但通報全省抗疫情況，甚至有對18名抗疫不力官員、公職人員追責問責。會議稱，由於部分黨員幹部、公職人員思想麻痺、厭戰情緒和僥倖心理抬頭，結果就導致哈爾濱出現多人聚集性疫情。

哈爾濱提出多項管理措施，要求各村、社區等一律禁止非本村、社區人員和車輛進入，以及禁止城鄉居民探親、串門、打牌、聚餐、聚集。（中新社）

為遏制疫情蔓延擴散，哈爾濱在4月22日出台《關於進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的意見》，提出多項管理措施，要求各村、社區等一律禁止非本村、社區人員和車輛進入，以及禁止城鄉居民探親、串門、打牌、聚餐、聚集。

（綜合報道）