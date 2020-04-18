【新冠肺炎】哈爾濱衛健委主任防疫不力被處分　2天前剛正式上任

新冠肺炎疫情持續，黑龍江哈爾濱市早前就發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，成為防疫反面教材。4月17日晚間，黑龍江省紀委監委網站刊發消息稱，對哈爾濱市近期新冠肺炎疫情防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。 通報指出，經哈爾濱市紀委監委研究決定，給予哈爾濱市衛健委黨委書記、主任丁鳳姝黨內警告、政務記過處分。

值得一提的是，今年1月，此前為哈爾濱市衛健委副主任的丁鳳姝獲哈爾濱市委組織部公示擬任市衛健委黨委書記，提名為市衛健委主任；4月15日，丁鳳姝在哈爾濱市第十五屆人民代表大會常務委員會第三十次會議上正式獲任市衛健委主任。

原任哈爾濱市衛健委黨委書記、主任秦德亮已於2019年12月晉升為哈爾濱市直機關一級巡視員。

前述通報指出，近些天來，隨著防控形勢向好，哈爾濱市和哈爾濱醫科大學部分黨員幹部、公職人員麻痹思想、厭戰情緒和僥倖心理抬頭，出現形式主義官僚主義苗頭和不盡責不擔當不作為等問題，導致哈爾濱市發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，造成嚴重後果和不良影響。

通報稱，哈爾濱市自4月9日以來新增確診病例26例、無症狀感染者19例。

包括丁鳳姝在內，哈爾濱市副市長、市應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部副總指揮陳遠飛，哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長，校應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長傅松濱等18名黨員幹部和公職人員因對疫情防控不力，被追責問責。

（澎湃新聞）