【新冠肺炎】內地25日新增11宗確診　其中6宗為本土病例

撰文：姜庚宇
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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，據國家衛健委通報，4月25日0至24時，31個省份報告新增確診病例11宗，其中5宗為境外輸入病例，6宗為本土病例（黑龍江5宗，廣東1宗），無新增的死亡病例、疑似病例。
境外輸入現有確診病例694宗，現有疑似病例10宗。累計確診病例1634宗，累計治癒出院病例940宗，無死亡病例。自4月15日起，內地已連續11天沒有出現新增病亡病例。
截至4月25日24時，據31個省份報告，現有確診病例801宗，累計治癒出院病例77394宗，累計死亡病例4632宗，累計報告確診病例82827宗，現有疑似病例12宗。
內地報告新增6宗本土病例，其中黑龍江5宗。圖為哈爾濱民眾戴口罩出門。（中新社）
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例11宗（武漢11宗），無新增死亡病例，現有確診病例12宗（武漢12宗）。累計治癒出院病例63604宗（武漢46452宗），累計死亡病例4512宗（武漢3869宗），累計確診病例68128宗（武漢50333宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
31個省份報告新增無症狀感染者30宗，其中境外輸入無症狀感染者7宗；當日轉為確診病例4宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察9宗（境外輸入6宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者1000宗（境外輸入151宗）。
（國家衛健委）