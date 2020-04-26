新冠肺炎｜綏芬河限制居民離開本市　需在目的地集中隔離14天

內地新冠肺炎疫情持續，近日，因大量源自俄羅斯的輸入型病例從黑龍江綏芬河市口岸入境中國，綏芬河市防疫壓力陡增。 綏芬河市疫情防控應急指揮部今日（26日）宣布，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離市出行，如有特殊情況需要離開的人員，需在目的地集中隔離醫學觀察14天並做兩次核酸檢測。

不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

綏芬河市今日發布公告指，該市目前按照中風險地區管理，全城劃定為重點管控區，嚴格實行「九嚴一保」管控措施，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離開本市出行。

公告提到，當地居民如有特殊情況需要離開本市的，需向出城檢疫站提供三日內核酸檢測陰性證明；對急診到外地就醫、直系親屬去世等緊急情況，無法及時提供核酸檢測陰性證明的出行人員，出城檢疫站可放行，並將信息推送目的地防疫指揮部。

同時，離開綏芬河市的居民須在目的地集中隔離醫學觀察14天並做2次核酸檢測，各出城檢疫站對所有出入人員嚴格執行掃碼、掃身份證、測溫、登記等措施。

綏芬河市面向社會提供核酸檢測採樣服務。（新華社）

針對其他中高風險地區、重點管控區人員進入綏芬河市，須集中隔離醫學觀察14天，並做兩次核酸檢測，費用自理。能夠提供三日內核酸檢測陰性證明的中風險地區短期出行（3日內）人員，可免於集中隔離醫學觀察。

根據黑龍江省衛健委通報，4月25日0-24時，綏芬河口岸輸入新增無症狀感染者1例，無新增確診病例，無新增疑似病例。截至4月25日24時，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例380例，治癒出院36例；現有綏芬河口岸輸入無症狀感染者13例，累計解除醫院觀察出院16例；現有疑似病例0例。

（綜合報道）