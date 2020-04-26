深圳一季度GDP按年下降6.6%　房地產開發投資增長2.1%

深圳市統計局官網今天（26日）發布，2020年一季度，深圳市生產總值為5785.60億元（人民幣，下同），比2019年同期下降6.6%。

深圳市統計局數據顯示，一季度，深圳第一產業增加值為5.21億元，下降9.8%；第二產業增加值為1929.80億元，下降14.1%；第三產業增加值為3850.58億元，下降1.8%。

大批外地務工人員已返回深圳。（中新社）

根據統計，隨著2月以來復工復產的有序推進，深圳規模以上工業增加值降幅有所收窄，固定資產投資呈現出回升較快的態勢，進出口貿易也在逐漸恢復。

截至3月底，深圳全市規模以上工業增加值按年下降13.7%，比1－2月收窄4.8個百分點。先進製造業和高技術製造業增加值分別下降9.5%和10.2%，分別比1－2月收窄6.4和4.8個百分點。

與此同時，一季度深圳全市固定資產投資按年下降16.1%，比1－2月回升6.8個百分點。其中，房地產開發投資增長2.1%，非房地產開發投資下降28.2%。

社會消費品零售總額降幅較大，全市社會消費品零售總額為人民幣1,533.77億元，按年降22.9%，其中，商品零售下降21.9%，餐飲收入下降30.8%。

海關數據顯示，一季度深圳全市進出口總額為5747.81億元，按年下降11.7%，比1－2月縮小5.9個百分點。其中，出口總額為2915.90億元，下降21.1%，比1－2月縮小5.3個百分點；進口總額為2831.91億元，增速扭負為正，增長0.7%。