【新冠肺炎】疫情下被迫關5家店　深圳男老闆直播賣內衣「自救」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊內地經濟。經營內衣品牌的深圳男老闆江華，生意受到重創而選擇關閉其5間實體店舖。 為了「自救」，他開始嘗試直播賣內衣，通過朋友圈、微信群組等轉發，漸漸吸引到觀眾，收穫超過1.6萬次觀看，銷量最高的一場賣掉4百多件內衣，銷售額5萬多元（人民幣，下同）。

據《南方都市報》報道，猝不及防的疫情讓深圳的實體經濟受到不小衝擊，一場「行業自救」行動就此展開，無接觸的網上經濟火爆起來，直播「帶貨」（註：吸引買貨）也熱度驟升，網紅、明星、農民、企業家都紛紛上陣吆喝。

江華表示，自己在收銀台上架設一個補光燈，以及一部被夾在三腳架上的手機，再加上兩個主播、兩三個助手，就成為他們日常的直播現場。2月15日，他啟動了公司成立以來的第一場直播，「比想象中來得要早些。如果不是疫情，涉足直播也許要等到下半年，甚至更久。」

江華在店舖內收銀台架設直播裝置。（南方都市報）

據江華介紹，2006年他開始創業，2012年創立現在的內衣公司，經過8年發展，分店已有100多間，集中在珠三角以及廣西、福建、湖南等鄰近廣東的省份，以實體店經營為主。以往農曆年初六後分店就會陸續開始營業，但今年2月尾才陸續有分店恢復營業，整個2月的營業額下滑9成，大部份有長遠合作意向的業主減免了部份舖租，但3月同意繼續減免的幾乎沒有了。

於是，2月底，江華下決心關閉5間深圳分店，「這些分店原本盈利狀況就一般，疫情下如果繼續開下去肯定虧本」。

公司第一次試水直播是在2月15日。之前，江華一直認為，實體店才是其企業的根基；但疫情改變了他的想法。春節期間，他一直在琢磨如何度過這次疫情。從農曆年初三開始，每天都去公司，經常待到凌晨2、3點。思來想去，他覺得只能發力於網絡，於是開始嘗試直播，並建立線上粉絲群組。

江華在網上直播賣內衣。（南方都市報）

然而，第一場直播的籌備不足，設備也很簡陋，結果燈光忽明忽暗，主播詞窮、展示產品角度不對、臉離鏡頭太近，也不會用「寶寶」等直播常用詞語，最終觀看量只有452人次；第二場也只有500多人次。

痛定思痛，第三場他決定親自上陣，拉上他一個會唱會說的朋友，沒想到效果還不錯，通過朋友圈、微信群組等轉發，最終收穫1.6萬人次觀看，讓他看到了希望。緊接着，他馬不停蹄，僅3月份就開了15場直播，最高的一場銷量4百多件，銷售額5萬多元，最低的也有幾千元。

疫情倒逼經營模式改變

但直播的問題也漸漸暴露——流量枯竭，江華表示，「我們積攢的流量都是私域流量，粉絲購買後短期內就不會再購買了，如果沒有新的流量進來，直播就很難產生價值。如何突破，我們也在思索。」

他坦言，自己在市場摸爬滾打十多年，大大小小的困難都經歷過，金融危機也經歷過，都沒有這次疫情感受深刻。這是公司成立以來面臨的最大危機。但是，危機危機，有危也有機。每一次蛻變都不會是在舒適中完成的，「疫情倒逼着我們去改變，去尋找突破口。」

（南方都市報）