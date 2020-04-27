方方日記｜質疑南京大屠殺等言論惹議　湖北大學女教授遭校方調查

近日，與湖北作家方方有交集的湖北大學教授、博士生導師梁豔萍被曝在微博和微信等平台，發表支持香港反修例運動言論，而且還質疑南京大屠殺真實性，引起爭議。針對其在社交平台的言論，校方表示已展開調查。

湖北大學官方微博4月26日發佈聲明稱，關於網友反映該校文學院教師梁豔萍在其個人社交平台發佈有關不當言論一事，學校高度重視，已經成立了調查組，正在進行深入調查，將視調查情況依紀依規進行嚴肅處理。

方方（左圈）和梁豔萍（右圈）同框照，背景顯示是《軟埋》新書分享會。（微博@漫遊者粒子）

涉事教授梁豔萍梁豔萍實名微博「漫遊者粒子」認證為文學批評家、湖北大學文學院教授、博士生導師，日本東京大學美學藝術學研究室客座研究員。其發表的諸多言論被指支持「港獨」、褻瀆歷史，還有部分博文被指種族歧視。

例如，香港修例風波期間，「漫遊者粒子」曾發佈一張戴着黑帽黑口罩的自拍照，這被視為聲援激進示威者；2019年10月2日，「漫遊者粒子」寫道「那一日 巷空 城空，天也空 坦克開進廣場，凜凜威風......」，被指影射六四事件；此外，梁豔萍還曾質疑南京大屠殺死亡人數，她稱：「你把三十萬的名單拿出來啊？你說三十萬就一定要承認是三十萬，有這樣的道理嗎？」。

梁豔萍上述言論曝光後，在中國網絡引發軒然大波。輿論要求校方對其作出開除處理，並指「梁豔萍這樣的教師還未被清除出教師隊伍，簡直是笑話」。不過，亦有聲音稱，梁豔萍的言論沒多大問題，倒是覺得前述網友大搞「文字獄」。

面對輿論壓力，湖北大學曾於4月24日聲明稱，梁豔萍言論是她2019年在個人微博發佈，當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討。但在不久後，校方刪除了該條聲明。目前，校方已宣布成立調查組，深入調查。

與此同時，隨着事件持續發酵，梁豔萍與方方的關係引發外界關注。據了解，梁豔萍曾出現在方方的小說《軟埋》的讀書分享會上，方方還曾在3月23日的微博轉載過樑豔萍的支持自己的評論。

在整個疫情期間，方方撰寫封城日記引發爭議。支持者認為，方方的日記反映了疫情重災區武漢社會真實的一面，反對者認為，其陳述內容絕大多數來源於道聽途說，於抗疫無益。

關於寫日記一事，方方曾回應稱，最初只是在微博上隨手記一下，甚至沒有打算天天記，自己目前沒有出版任何一本與疫情相關的書。而在校方宣布對梁豔萍事件調查後，方方關閉了微博評論。