【新冠肺炎】湖北抗疫三個月　孫春蘭率中央指導組離鄂返京

新冠肺炎（COVID-19）疫區中心武漢住院患者清零後，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組於4月27日離開武漢返回北京。

這是2020年2月8日孫春蘭（右一）在武漢雷神山醫院視察。（新華社）

作為中共中央政治局委員兼國務院副總理的孫春蘭，可以說是中國高層在最前線的代表，在過去三個月扭轉疫情形勢的時間段裏，扮演了重要角色。

根據央視新聞4月27日報道，孫春蘭是在經過中共總書記、國家主席習近平批准後離開的。湖北省、武漢市疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變。

武漢在院患者「清零」

國家衛健委4月26日通報疫情時稱，武漢已實現在院新冠肺炎患者清零。

官方公布的數據顯示，武漢共有50,333宗感染新冠肺炎，其中3,869人死亡。截至4月27日，該市已無新冠肺炎確診病例。

中國大約是在2020年1月下旬逐漸形成了舉國動員抗擊疫情的國家狀態。1月25日，習近平主持召開的中共中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，並成立「中央應對疫情工作領導小組」，下設「中央赴湖北指導組」。

1月27日，孫春蘭臨危受命作為「中央赴湖北指導組」組長率團抵達武漢市，傳達中南海的部署要求。截至4月27日，孫春蘭在武漢經歷了整整三個月的「抗疫鬥爭」。

目前，病毒「纏身」數月的武漢已出現復甦的迹象：各大方艙醫院已於3月全部休倉，政府在4月8日解除封鎖後，武漢逐步恢復對外聯繫。國家衛健委表示，「下一步將落實中央要求，繼續做好外防輸入、內防反彈工作。」

新冠肺炎境外輸入病例在中國成為新的威脅。中國4月27日報告三宗新增確診病例，其中兩宗為境外輸入，一宗本土病例來自黑龍江。最新的官方統計記錄顯示，內地累計確診病例82,830例，4,633人死亡。