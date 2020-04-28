【新冠肺炎】印停用中國試劑盒　中使館：不規範操作會導致偏差

印度醫學研究理事會（ICMR）近日反映從中國進口的新冠病毒檢測試劑盒出現問題，並宣布停用。 對此，中國駐印度使館表示，對此深表關切，正了解核實有關情況。大使館方面又強調，新冠抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差。

印度4月從中國購入超過50萬組的新冠病毒檢測試劑盒，藉此強化印度的檢測能力，但印度醫學研究理事會4月27日表示，印度有多個省份抱怨從中國兩家企業買進的這批診斷試劑組的品質，並要求退貨。

近來，中國出口防疫物資被指存在質量問題，中方多次回應並加強對防疫物資市場和出口質量的監管。（新華社）

印度醫學研究委員會表示，該委員會也對廣州萬孚生物技術股份有限公司與珠海麗珠試劑股份有限公司兩家企業生產的試劑盒品質進行了評估，儘管這兩家公司先前承諾會達到良好的監測目標，但評估結果卻在其敏感度上，出現極大的差異性。印度醫學研究委員會進一步稱，「有鑑於此，我們勸告各省政府停止使用上述公司生產的這些診斷試劑組，並退還給這些原來的供應商。」

對此，中國駐印度大使館發言人嵇蓉表示，上述兩家公司已就此發表聲明，強調其生產的新冠病毒抗體快速檢測試劑盒均已通過中國藥監局審批，符合質量標準要求，也通過了印度醫學研究理事會下屬機構印度國家病毒研究所的驗證，並被認為是滿意的產品。上述公司生產的檢測試劑向歐洲、亞洲、拉美等地區多個國家出口並獲得了積極評價。

發言人還稱，據瞭解，新冠抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差。

發言人強調，中方支持印度抗疫的心意是真誠的，也體現在實際行動上。中國出口的醫療產品堅持質量優先，個別人將中國產品打上「劣質標籤」，帶着先入為主的偏見看問題，既不公正，也不負責任，對於目前出現的問題，希望印方與相關公司加強溝通，予以合理妥善解決。